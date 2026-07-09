ӨДНТУ студенттары Мораҙым тарлауығын үҫтереүгә концепция тәҡдим итте

Они презентовали концепцию многофункционального туристско-рекреационного кластера природного парка «Мурадымовское ущелье». Работа комплексной выпускной квалификационной работы выполнялась по заданию Дирекции по особо охраняемым природным территориям Республики Башкортостан.

— Ребята на основе своих глубоких исследований в рамках ВКР показали собственное видение развития внутреннего туризма в республике с разных сторон: от архитектурных решений гостиничного размещения до конкретных туристических маршрутов. Коллаборация стала возможна по итогам реализации в 2021-2024 годах стратегического проекта «Новая среда жизни» в рамках федеральной программы академического развития «Приоритет-2030». Радует, что даже после актуализации программы развития университета проекты доходят до логического завершения, тем более в такой тесной связке с регионом, — отметил проректор по научной и инновационной работе УГНТУ Денис Гулин.

В проекте приняли участие пять студентов бакалавриата Архитектурно-строительного института и Института экосистем бизнеса и креативных индустрий (ИЭС) Уфимского нефтяного. У каждого была определенная задача, однако они работали в тесном взаимодействии. Архитекторы занимались непосредственно концепцией и архитектурными решениями, бакалавры ИЭС разрабатывали туристические маршруты и продумывали сервисное обеспечение.

В основе концепции лежит башкирский эпос «Идукай и Мурадым», история объединения пяти башкирских народов в борьбе за независимость от Золотой Орды. Разработчики концепции предложили обустроить на территории Мурадымовского ущелья визит-центр, гостиницу из домов в рельефе (известные как дома хоббитов, но оформленные внутри с башкирским колоритом), палаточный городок (глэмпинг «Привал батыра») с большим кострищем по центру, павильоны на воде, детский ремесленный городок, а на территории старого детского лагеря - оздоровительный семейный спа-центр.

Также студенты предложили «насытить» существующие туристические маршруты эмоциями за счет новых названий и арт-объектов (в том числе звуковой инсталляцией «Эхо курая») и разработали абсолютный новый маршрут. Концепция включает в себя и канатную дорогу, которая по задумке авторов будет круглогодичной и снизит антропогенное воздействие на почву.

Также они акцентировали внимание, что одна из целей обустройства Мурадымовского ущелья - поддержка местного бизнеса. Авторы концепции разработали событийный план, который включает помимо традиционных праздников международные фестивали.

Представитель Дирекции по особо охраняемым природным территориям Республики Башкортостан РБ Гульшат Мухаметдинова отметила актуальность темы работ студентов. Уровень комплексных ВКР оценили и члены Государственной экзаменационной комиссии. Они подчеркнули оригинальность идеи, дали несколько рекомендаций и выразили надежду, что студенты продолжат работать над проектом в магистратуре. В итоге все работы получили высшую отметку.

– Концепция демонстрирует интерес молодежи к развитию экологического туризма, однако не учитывает ограничений хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных территориях. Для интеграции идей молодежи в планы по развитию природного парка важно найти гармоничный баланс между рекреационным благоустройством парка и сохранением уникальной природной среды, являющимся безусловным приоритетом. Разумеется, любое практическое воплощение подобных идей потребует детальной проработки с учётом природоохранного законодательства и позиции научного сообщества, – отметила заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Инна Антонова.

Инна Антонова добавила, что министерство открыто к такому сотрудничеству и готово участвовать в обсуждении и формировании молодёжных инициатив, направленных на сохранение природного наследия республики для будущих поколений.

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

#молодежьидети

#нацпроектмолодежьидети

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/29166/