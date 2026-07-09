БПЛА операторы «Дантэ» хеҙмәте тураһында һөйләне

Хәрби хеҙмәткәр махсус хәрби операцияға тиклем Төньяҡ флотта хеҙмәт иткән. Фронтта ул пилотһыҙ осоу аппараттары операторы һөнәрен үҙләштергән.
«Минең төп бурыстарым — хәрби бәрелеш зонаһында разведка алып барыу, позицияларҙағы шәхси составты эҙләү һәм оҙатыу, шулай уҡ юлда аҙашып ҡалған хәрбиҙәрҙе һәм уларҙың йәшеренеү урындарын асыҡлап, хәүефһеҙ урынға тиклем оҙатып барыу. Улар менән даими бәйләнештә эшләйбеҙ», — тип һөйләй «Дантэ».
Уның һүҙҙәренсә, БПЛА операторҙарының иң мөһим бурыстарының береһе — дошманды асыҡлау һәм юҡ итеү. Һөжүм итеүсе коптерҙар һәм разведка дрондары ярҙамында был бурыстар уңышлы үтәлә. «Дантэ» белдереүенсә, уларҙың взводы күҙәтеүҙе өс аҙна самаһы алып барып, һөҙөмтәлә дошмандың өс хәрби хеҙмәткәрен юҡ иткән.
Хеҙмәттә төрлө модификациялағы «Mavic» дрондары ҡулланыла. Улар көндөҙ ҙә, төндә лә һөҙөмтәле эшләүен күрһәтә. Шулай уҡ FPV-дрондар киң файҙаланыла, улар алғы һыҙыҡта айырыуса юғары һөҙөмтәлелек күрһәтә.
БПЛА операторы үҙенең хеҙмәттәштәренең ышаныслы һәм берҙәм булыуын айырым билдәләне. Шулай уҡ ул командование эшенә лә юғары баһа бирҙе. Уның һүҙҙәренсә, командирҙар һәр мәсьәләгә иғтибар менән ҡарай, хаталарҙы тәнҡитләү урынына уларҙы анализлай, кәрәкле ярҙам күрһәтә, матди-техник тәьминәт һәм шәхси мәсьәләләрҙе хәл итеүҙә лә булышлыҡ итә.
«Мин үҙебеҙҙең команда менән ғорурланам. Беҙ бергәләп маҡсатҡа табан ышаныслы атлайбыҙ», — тип йомғаҡланы «Дантэ».