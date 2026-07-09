"Баҡыр" фестивале биләмәһе рәссамдар оҫтаханаһына әйләнәсәк
На площадке фестиваля «Медь» в селе Воскресенском прогулочные лодки станут современными арт‑объектами.
"Баҡыр" фестивале биләмәһе рәссамдар оҫтаханаһына әйләнәсәк
Тема проекта — горнозаводская цивилизация.
Для воплощения этой идеи мы пригласили художников, работающих в разных техниках, от наивного искусства до каллиграфии.
Под звуки музыки и в атмосфере творчества Радик Мусин, Jean André, Виктор Ермоленко, Азамат 12:34, Эльнур KarKas и Алия Сахапова создадут современное прочтение истории медеплавильных заводов. Они буквально «выплавят» символы горнозаводской цивилизации, и эти образы воплотятся в арт‑объектах прямо на глазах у зрителей.
11 и 12 июля
Две исторические площадки - села Верхотор и Воскресенское