Вуз-ара кампус резиденты «Иннопром-2026»ла ҡатнаша

На стенде региона вуз представил целую линейку электрических машин. Так, электродвигатель привода топливного насоса малоразмерного газотурбинного двигателя предназначен для повышения управляемости топливной системы и обладает интегрированной конфигурацией. Благодаря особенностям конструкции топливо здесь может использоваться для охлаждения.

Интерес представляет и электродвигатель с криогенным охлаждением азотом. Его главное отличие от существующих аналогов – способность выдавать высокие энергетические характеристики в минимальном объеме, что позволяет создавать принципиально новые компоновки бортовых энергоустановок как в авиационной, так и в космической отрасли.

- Участие в выставке – это показатель высокого потенциала Уфимского университета и нашего Межвузовского кампуса в образовательной и научно-исследовательской деятельности. И это не только престиж, но и бесценный опыт. Вуз получает обратную связь от ведущих экспертов, видит, куда движется мировая индустрия, и понимает, какие компетенции будут востребованы завтра. Это помогает совершенствовать учебные программы и исследовательские проекты, делая их максимально актуальными и полезными для экономики, - отметила председатель Госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.

Кроме того, университет продемонстрировал разработанные учеными и студентами технологии покрытий для лопаток газотурбинных двигателей, а также режущий инструмент с износостойким покрытием. Сегодня они активно внедряются в гражданскую продукцию в рамках импортозамещения.

Справочно.

По поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Проект уфимского Межвузовского кампуса – это студенческое пространство с жилыми помещениями на 4,3 тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы.

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