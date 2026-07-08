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8 Июля , 06:11

«Стимул мечты – это сам ты!» конкурсында ҡатнаш!

Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом. Его цель — обратить внимание общества на проблему наркомании и продвигать здоровый образ жизни как достойную альтернативу.

«Стимул мечты – это сам ты!» конкурсында ҡатнаш!«Стимул мечты – это сам ты!» конкурсында ҡатнаш!
«Стимул мечты – это сам ты!» конкурсында ҡатнаш!

Конкурс делает ставку на созидательные жизненные ориентиры: семейное счастье, личностный рост, профессиональные достижения и реализацию своих целей — как противовес угрозе психоактивных веществ, сообщает "Молодежная газета".

Принять участие могут россияне в возрасте от 18 до 35 лет. Заявки ждут с 26 июня по 10 июля 2026 года — их нужно подать через ФГАИС «Молодёжь России».

Участникам предстоит создать видеоролик: он должен показывать, чем можно заменить употребление наркотиков, или мотивировать отказаться от них. Готовый ролик нужно выложить на своей странице во «ВКонтакте», обязательно добавив хештеги #СтимулМоейМечты2026 и #ПротивНаркотиков2026, а также загрузить на «Яндекс Диск». Затем на сайте myrosmol.ru надо оформить заявку — прикрепить ссылки на видео и согласие на обработку персональных данных.

По результатам конкурса выберут 3 победителей и 7 призёров — их наградят ценными призами.

Источник: МВД по РБ

Автор:Айбулат Ишназаров
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