+29 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
8 Июля , 08:00

Пушкин картаһы лимитын 7 меңгә тиклем арттырыуҙары ихтимал

Шулай уҡ үҫмерҙәр һәм йәштәр Пушкин картаһы буйынса дәүләт цирктарына бара ала.

Рәсәйҙең Мәҙәниәт министрлығы «Пушкин картаһы» программаһы картаһының лимитын йылына 7 меңгә тиклем арттырырға тәҡдим итте. Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, әлеге ваҡытта ул йыл һайын 5 мең һум тәшкил итә. Тейешле документ норматив акттар проекттары порталында баҫылған.

Тағы ла бер яңылыҡ – циркка билет һатып алыу өсөн 2 мең һум лимит бүлеү. Бынан алдараҡ ил президенты Владимир Путин хөкүмәткә дәүләт цирктарының «Пушкин картаһы» программаһында ҡатнашыуын тәьмин итергә ҡушҡайны.

Үҙгәрештәр ҡабул ителһә, улар 2026 йылдың 1 сентябренән көсөнә инергә тейеш.

«Пушкин картаһы» программаһы 2021 йылда башланды. Был программа йәштәргә театрҙар, музейҙар, концерт залдарына һәм кинотеатрҙарға дәүләт иҫәбенә билет алырға мөмкинлек бирә.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика