Мәктәп уҡыусыларының социаль инициативаларын үҫтереп

В течение месяца на его площадке работала Академия социального проектирования «Поступай правильно!», запущенная БГМУ Минздрава России…

— Современная эпоха характеризуется стремительной эволюцией науки и технологий, что создает уникальные условия для молодого поколения. Сегодня школьники обладают широкой свободой в выборе траектории профессионального развития. Перед ними открываются перспективы работы в инновационных и междисциплинарных областях, таких как биотехнологии, биоинформатика, биоинженерия, генетика, биофизика, биохимия и многие другие передовые научные направления. И мы всегда поддерживаем ребят в их начинаниях, даем возможность на площадке университета развить свои способности, — отметил ректор БГМУ, академик РАН, профессор Валентин Павлов.

Для участников программа стала не просто курсом лекций, а полноценным погружением в проектную деятельность. 16 школьников в возрасте от 13 до 17 лет прошли путь от знакомства друг с другом до создания готовых социальных продуктов.

Программа стартовала с экскурсии по Межвузовскому кампусу. Ребята посетили современные лаборатории и творческие пространства, что помогло им почувствовать атмосферу университетской среды. В ходе тренингов по раскрытию личностного потенциала из разрозненных школьников сформировались команды, готовые брать ответственность за решение проблем на уровне дворов, школ и региона.

За 12 дней интенсивной работы участники освоили полный цикл создания социальной инициативы. Они научились переходить от поверхностного восприятия проблем к их системной диагностике. В работе команды применяли профессиональные инструменты: «дерево проблем», технику «5 почему», карты эмпатии и целеполагание по SMART. Особое внимание уделялось командной динамике: школьники учились конструктивно проходить через этапы конфликтов и объединяться вокруг общих ценностей.

Обучение не ограничивалось аудиторными занятиями. Ко Дню социального работника в кампусе прошел тематический квиз, где участники составили «карту благополучия».

Также ребята посетили ДоброЦентр Уфы, где познакомились с лучшими волонтерскими практиками. Совместно с Ассоциацией волонтеров Уфы школьники приняли участие в акции «Российский триколор» и Слете добровольческих организаций. За активную работу участники получили «добро-часы», которые в будущем могут стать преимуществом при поступлении в вузы как индивидуальные достижения.

Итогом программы стала презентация социальных инициатив по направлениям экологии, здоровьесбережения, образования, культуры и добровольчества. Каждая работа имела практическую значимость, проработанную целевую аудиторию и ресурсную карту. Уровень проектов показал, что возраст не является ограничением для создания социально значимых решений.

Башкирский государственный медицинский университет традиционно уделяет особое внимание развитию социальной работы и инклюзивного образования. В вузе реализуются профильные образовательные программы, работает Академия «Поступай правильно!» и создаются проекты, направленные на поддержку общества и формирование культуры здорового образа жизни. Университет активно использует ресурсы и пространство Межвузовского студенческого кампуса для воспитания социально ответственных лидеров и поддержки молодежных инициатив.

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

#молодежьидети

#нацпроектмолодежьидети