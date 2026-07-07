"Госуслуги Дом" ҡушымтаһын миллиондарса кеше күсереп алған

Среди самых востребованных функций – передача показаний приборов учета (воды, электроэнергии, газа) и оплата жилищно-коммунальных услуг. При этом через приложение можно оплатить ЖКУ без комиссии – с помощью Системы быстрых платежей, а также просмотреть историю ранее переданных показаний.

Важным обновлением системы стало добавление на главном экране специальной кнопки «Авария». В случае возникновения ситуации, которая требует немедленного реагирования, например, прорыва трубы, при нажатии кнопки «Авария» отобразится номер телефона аварийно-диспетчерской службы.

С помощью «Госуслуги Дом» можно подавать официальные заявки в управляющую организацию и следить за их статусом. При подаче заявки через приложение пользователь получает подтверждение, что управляющая компания получила обращение, а срок ответа начинает отсчитываться официально.

Еще одна полезная функция – участие в общем собрании собственников онлайн. Это даёт возможность принимать решения по дому независимо от времени суток или местоположения.

Когда начинается голосование, на главной странице появляется баннер. По клику на него можно узнать все детали: кто инициатор и до какого срока можно голосовать, ознакомиться с повесткой и дополнительными материалами, которые помогут принять решение.

Как найти и установить приложение?

1. Скачайте приложение в популярных магазинах приложений для мобильных устройств или перейдите по ссылке: clck.ru/3QnbZq.

2. Авторизуйтесь через подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг — отдельная регистрация в приложении не требуется.

3. Начните пользоваться – данные о недвижимости, приборах учёта и счетах загрузятся автоматически.