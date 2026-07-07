Башҡортостанда "табиптарҙың критик дефициты" дөрөҫмө?

«Уфа 360°» телеграм-каналы республиканы табиптар етешмәгән һәм юғары сирле төбәк тип таныуҙарын белдерҙе. Авторҙар быны поликлиникаларҙағы кадрҙар аслығы менән бәйләй.
Һандарҙың ысынбарлыҡта нимә күрһәткәнен аңлайбыҙ.
Баҫмала һүҙ беренсел ауырыу күрһәткестәре тураһында бара. Улар хроник сирле кешеләрҙең дөйөм һанын сағылдырмай һәм уртаса илдекенән юғарыраҡ булыуы мөмкин. Был диспансерлау барышында ауырыуҙарҙы әүҙемерәк асыҡлау арҡаһында ла була. Башҡортостанда диспансерлау үткән халыҡтың өлөшө Рәсәй буйынса уртаса күрһәткестән юғарыраҡ. Ауырыуҙарҙы асыҡлау ҙа юғарыраҡ булыуы мөмкин.
Амбулатор шарттарҙа медицина ярҙамы күрһәтеүсе табиптар менән тәьмин ителеүгә килгәндә, анализ 2024 йылғы мәғлүмәттәргә таяна. Башҡортостанда был күрһәткес 10 мең кешегә 21,33 табип тәшкил иткән, ә ил буйынса ул — 21,43. Айырма 10 мең кешегә ни бары 0,1 табип тәшкил итә. Был мәғлүмәт нигеҙендә "табиптарҙың критик дефициты" тураһында һөйләү дөрөҫ түгел.
Бынан тыш, 2025 йылда республикала табиптар менән тәьмин ителеш арта барҙы. Унан алдағы йыл менән сағыштырғанда күрһәткес 1,69% артҡан.
"Башҡортостан - һаулыҡ һаҡлауҙа алдынғы ҡарарҙарҙы индереү буйынса флагман майҙансығы. Төп фокус — поликлиникаларҙы стандартлаштырыу һәм цифрлаштырыу аша үҙгәртеп ҡороу. Төбәк беҙҙең институт менән берлектә 2030 йылға тиклем беренсел ярҙамдың һөҙөмтәлелеген күтәреү буйынса проектты тормошҡа ашыра. Һөҙөмтәлә республика халыҡтың ҡәнәғәтлеге буйынса Рәсәйҙең тәүге 10 төбәге иҫәбенә инде (6-сы урын, күрһәткес >70%)»,-тип иҫәпләй РФ Һаулыҡ һаҡлау министрлығының ЦНИИОИЗ директоры Ольга Кобякова.