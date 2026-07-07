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7 Июля , 05:35

Ғаилә көнөнә музейҙа бушлай экскурсиялар уҙасаҡ

С 1 по 12 июля во всех исторических парках «Россия – Моя история» проходят мероприятия, приуроченные к Дню семьи, любви и верности. Каждый регион подготовил собственную праздничную программу.

Ғаилә көнөнә музейҙа бушлай экскурсиялар уҙасаҡҒаилә көнөнә музейҙа бушлай экскурсиялар уҙасаҡ
Ғаилә көнөнә музейҙа бушлай экскурсиялар уҙасаҡ

В уфимском филиале парка организована акция для гостей: им предложат экскурсии на несколько тем — повседневная жизнь советского человека, традиции и быт русского дворянства XVIII–XIX веков, а также семейные устои, закреплённые в «Домострое». Кроме того, для посетителей проведут творческий мастер-класс по созданию «Семейного оберега».

Все активности бесплатны, предварительная запись не нужна. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону (347) 286-60-66. Адрес площадки: Уфа, улица Менделеева, 158.

День семьи, любви и верности приурочен к памяти святых Петра и Февронии Муромских, чей союз стал на Руси символом идеала супружества. С 2008 года праздник получил государственный статус, а его эмблемой стала ромашка, олицетворяющая чистоту и искренность чувств.

Директор Ассоциации исторических парков «Россия – моя история» Иван Есин подчеркнул, что организаторы через свои программы стремятся показать посетителям, особенно молодёжи, значение любви и верности как фундамента счастливой жизни, и рады возможности представить это через исторический контекст страны.

Проект исторических парков реализуется по поручению президента России Владимира Путина и при поддержке Министерства просвещения РФ.

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Автор:Айбулат Ишназаров
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