+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Июля , 13:00

Батырлыҡ династияһы

Әлшәй районының Никифар ауылы егете Артур Гәрәев махсус хәрби операцияға тиклем машинист-дизелист булып вахта ысулы менән хеҙмәт итә.

Батырлыҡ династияһыБатырлыҡ династияһы
Батырлыҡ династияһы

Намыҫлы хеҙмәткә күнеккән, һүҙендә ныҡ торған, яуаплылыҡты үҙ иңенә алырға өйрәнгән ир-егет тураһында район хакимиәте башлығы Наил Әбелғужин да йылы һүҙҙәр әйтә.

– Артур – эшһөйәр, хеҙмәттең ҡәҙерен белгән, әйткән һүҙенә тоғро ҡалған ир-егеттәрҙең береһе, – тип билдәләй ул.

2022 йылда илдә өлөшләтә мобилизация иғлан ителеп, Артур Гәрәевҡа саҡырыу ҡағыҙы тапшырылғас, ул бер минут та икеләнмәй, Ватан алдындағы бурысын үтәргә юллана. Ул саҡта уның иңендә ил алдындағы ғына түгел, ғаиләһе алдындағы ла ҙур яуаплылыҡ була.

Артур күп балалы ғаиләлә үҫә. Биш бала тәрбиәләнгән йортта татыулыҡ, үҙ-ара ярҙам һәм ныҡлы терәк төшөнсәләре бәләкәйҙән күңеленә һеңә. Бөгөн үҙе лә – өс бала атаһы. Тормош иптәше Диана менән ике ул һәм бер ҡыҙ тәрбиәләйҙәр. Ул – ғаиләһенә терәк булған ышаныслы ир, хәстәрлекле атай һәм өлгөлө ғаилә башлығы.

Гәрәевтар ғаиләһенең Ватан алдындағы хеҙмәте Артур менән генә сикләнмәй. Уның ике һеңлеһе лә махсус хәрби операция биләмәһенә юлланған. Лилиана 2023 йылдан алып хәрби медик булып хеҙмәт итә, ә Илнара 2024 йылдан бәйләнешсе вазифаһында алғы һыҙыҡта хеҙмәтен дауам итә.

– Был ябай хеҙмәт кенә түгел, ә намыҫ һәм батырлыҡ династияһы. Халыҡ берҙәмлеге тураһында һөйләгәндә, Гәрәевтар ғаиләһе – шуның сағыу миҫалы. Уларҙың патриотизмы һүҙҙә түгел, ә Ватанды, ғаиләне һәм балаларҙың тыныс киләсәген һаҡлау өсөн көн һайын әҙер тороуҙарында сағыла. Ошондай кешеләр булған саҡта иртәгәһе көнгә ышаныс менән ҡарай алабыҙ, – тип яҙҙы Наил Әбелғужин социаль селтәрҙәге сәхифәһендә.

Бөгөн Артур Гәрәев БПЛА ғәскәрендә өлкән оператор вазифаһында хеҙмәт итә. Хәрби бурысын үтәгәндә күрһәткән батырлығы, ҡаһарманлығы һәм фиҙаҡәрлеге өсөн ул күп дәүләт наградаларына лайыҡ булған. Уның кеүек Ватан һаҡсыларының ҡаһарманлығы йәш быуын өсөн илһөйәрлек һәм тоғролоҡ өлгөһө булып ҡала.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика