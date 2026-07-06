Намыҫлы хеҙмәткә күнеккән, һүҙендә ныҡ торған, яуаплылыҡты үҙ иңенә алырға өйрәнгән ир-егет тураһында район хакимиәте башлығы Наил Әбелғужин да йылы һүҙҙәр әйтә.
– Артур – эшһөйәр, хеҙмәттең ҡәҙерен белгән, әйткән һүҙенә тоғро ҡалған ир-егеттәрҙең береһе, – тип билдәләй ул.
2022 йылда илдә өлөшләтә мобилизация иғлан ителеп, Артур Гәрәевҡа саҡырыу ҡағыҙы тапшырылғас, ул бер минут та икеләнмәй, Ватан алдындағы бурысын үтәргә юллана. Ул саҡта уның иңендә ил алдындағы ғына түгел, ғаиләһе алдындағы ла ҙур яуаплылыҡ була.
Артур күп балалы ғаиләлә үҫә. Биш бала тәрбиәләнгән йортта татыулыҡ, үҙ-ара ярҙам һәм ныҡлы терәк төшөнсәләре бәләкәйҙән күңеленә һеңә. Бөгөн үҙе лә – өс бала атаһы. Тормош иптәше Диана менән ике ул һәм бер ҡыҙ тәрбиәләйҙәр. Ул – ғаиләһенә терәк булған ышаныслы ир, хәстәрлекле атай һәм өлгөлө ғаилә башлығы.
Гәрәевтар ғаиләһенең Ватан алдындағы хеҙмәте Артур менән генә сикләнмәй. Уның ике һеңлеһе лә махсус хәрби операция биләмәһенә юлланған. Лилиана 2023 йылдан алып хәрби медик булып хеҙмәт итә, ә Илнара 2024 йылдан бәйләнешсе вазифаһында алғы һыҙыҡта хеҙмәтен дауам итә.
– Был ябай хеҙмәт кенә түгел, ә намыҫ һәм батырлыҡ династияһы. Халыҡ берҙәмлеге тураһында һөйләгәндә, Гәрәевтар ғаиләһе – шуның сағыу миҫалы. Уларҙың патриотизмы һүҙҙә түгел, ә Ватанды, ғаиләне һәм балаларҙың тыныс киләсәген һаҡлау өсөн көн һайын әҙер тороуҙарында сағыла. Ошондай кешеләр булған саҡта иртәгәһе көнгә ышаныс менән ҡарай алабыҙ, – тип яҙҙы Наил Әбелғужин социаль селтәрҙәге сәхифәһендә.
Бөгөн Артур Гәрәев БПЛА ғәскәрендә өлкән оператор вазифаһында хеҙмәт итә. Хәрби бурысын үтәгәндә күрһәткән батырлығы, ҡаһарманлығы һәм фиҙаҡәрлеге өсөн ул күп дәүләт наградаларына лайыҡ булған. Уның кеүек Ватан һаҡсыларының ҡаһарманлығы йәш быуын өсөн илһөйәрлек һәм тоғролоҡ өлгөһө булып ҡала.