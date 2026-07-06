6 июлгә ҡарата яғыулыҡҡа бәйле хәл-торош

Ни өсөн гараждарҙа яғыулыҡ һаҡларға ярамай? Балкондарҙағы тулы канистралар ниндәй бәләгә килтереүҙәре мөмкин? Бөгөн АЗС-тарҙағы хәл-торош ниндәй?
Был хаҡта Башҡортостандың яғыулыҡ баҙарындағы хәлгә арналған көндәлек брифингтар сиктәрендә тармаҡтың алдынғы эксперттары менән һөйләштек. Студия ҡунаҡтары - БР-ҙың сәнәғәт, энергетика һәм инновациялар министры урынбаҫары Олег Тыщенко Һәм Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса баш идаралығының Күҙәтеү эшмәкәрлеге һәм иҫкәртеү эштәре идаралығының күҙәтеү һәм иҫкәртеү сараларын ойоштороу бүлеге начальнигы Павел Сабитов. Һылтанма буйынса ҡарағыҙ: