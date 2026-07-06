+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Июля , 11:00

6 июлгә ҡарата яғыулыҡҡа бәйле хәл-торош

Башҡортостандың яғыулыҡ баҙарында хәл яҡшыра. Республика заправкаларында сираттар кәмей бара, уларҙың күбеһендә бөтә маркалы бензин бар. Әммә Оперштаб эше дауам итә. ⏬

6 илгә ҡарата яғыулыҡҡа бәйле хәл-торош6 илгә ҡарата яғыулыҡҡа бәйле хәл-торош
6 илгә ҡарата яғыулыҡҡа бәйле хәл-торош

Ни өсөн гараждарҙа яғыулыҡ һаҡларға ярамай? Балкондарҙағы тулы канистралар ниндәй бәләгә килтереүҙәре мөмкин? Бөгөн АЗС-тарҙағы хәл-торош ниндәй?

Был хаҡта Башҡортостандың яғыулыҡ баҙарындағы хәлгә арналған көндәлек брифингтар сиктәрендә тармаҡтың алдынғы эксперттары менән һөйләштек. Студия ҡунаҡтары - БР-ҙың сәнәғәт, энергетика һәм инновациялар министры урынбаҫары Олег Тыщенко Һәм Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса баш идаралығының Күҙәтеү эшмәкәрлеге һәм иҫкәртеү эштәре идаралығының күҙәтеү һәм иҫкәртеү сараларын ойоштороу бүлеге начальнигы Павел Сабитов. Һылтанма буйынса ҡарағыҙ:

https://vk.ru/video-201146046_456246733

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика