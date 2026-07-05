+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
5 Июля , 10:00

Ғәскәровсылар Мәскәүҙе яуланы!

4 июлдә Мәскәүҙә ВДНХ-ла «Күп йөҙлө Рәсәй» концерты үтте һәм ул «Халыҡтар дуҫлығы» милли ҡунаҡсыллыҡ фестиваленең кульминацияһы булды.

Ғәскәровсылар Мәскәүҙе яуланы!Ғәскәровсылар Мәскәүҙе яуланы!
Ғәскәровсылар Мәскәүҙе яуланы!

Рәсәй халыҡтары берҙәмлеге йылына арналған күләмле шоуҙа илдең алдынғы хореография коллективтары ҡатнашты. Башҡортостандан Фәйзи Ғәскәров исемендәге дәүләт академия халыҡ бейеүҙәре ансамбленең сығышы программаның ысын ынйыһы булды. Меңдәрсә тамашасы алдында ғәскәровсылар башҡорт мәҙәниәтенең байлығын сағылдырған киң программа тәҡдим итте.

Мәскәү тамашасыһы «Тархандар» бейеүен, «Ҡумыҙ менән» лирик номерын, «Бөркөткә һунар» милли уйынын, шулай уҡ «Тормош хаҡына» һәм «Сәскә ат, минең Башҡортостаным» театр-хореография сюиталарын ҡараны.

Коллективтың сығыштары фестивалдең төп сәхнәһендә тулы аншлаг менән үтте. Концертта ҡатнашыу башҡорт халыҡ бейеүҙәре мәктәбенең дөйөм Рәсәй кимәлендә юғары статусын раҫланы.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика