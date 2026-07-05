Ғәскәровсылар Мәскәүҙе яуланы!

Рәсәй халыҡтары берҙәмлеге йылына арналған күләмле шоуҙа илдең алдынғы хореография коллективтары ҡатнашты. Башҡортостандан Фәйзи Ғәскәров исемендәге дәүләт академия халыҡ бейеүҙәре ансамбленең сығышы программаның ысын ынйыһы булды. Меңдәрсә тамашасы алдында ғәскәровсылар башҡорт мәҙәниәтенең байлығын сағылдырған киң программа тәҡдим итте.
Мәскәү тамашасыһы «Тархандар» бейеүен, «Ҡумыҙ менән» лирик номерын, «Бөркөткә һунар» милли уйынын, шулай уҡ «Тормош хаҡына» һәм «Сәскә ат, минең Башҡортостаным» театр-хореография сюиталарын ҡараны.
Коллективтың сығыштары фестивалдең төп сәхнәһендә тулы аншлаг менән үтте. Концертта ҡатнашыу башҡорт халыҡ бейеүҙәре мәктәбенең дөйөм Рәсәй кимәлендә юғары статусын раҫланы.