+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
4 Июля , 03:40

Мәләүез районында ҡотҡарыу операцияһы!

Ауыр йәрәхәтләнгән иргә вертолета ярҙамға килгәндәр!

Мәләүез районында ҡотҡарыу операцияһы!Мәләүез районында ҡотҡарыу операцияһы!
Мәләүез районында ҡотҡарыу операцияһы!

Мәләүез районында 1964 йылғы ир ағастан ҡолап төшкән һәм ауыр йәрәхәттәр алған — шул иҫәптән умыртҡа һөйәге һынған.

Шаһиттар уға беренсе ярҙам күрһәткән һәм ашығыс хеҙмәттәр саҡырған. Ҡотҡарыусылар зыян күреүсегә фельдшер алып килгән, ә һуңынан медицина вертолеты ултырыу өсөн майҙансыҡты таҙартҡан. Юлһыҙ урын һәм ирҙең ауыр хәле арҡаһында былай транспорт менән эвакуациялау мөмкин булмаған.

Ҡотҡарыусыларҙың, табиптарҙың һәм пилоттарҙың килешеп эш итеүе арҡаһында зыян күреүсе тиҙ арала Өфө дауаханаһына күсерелгән.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика