+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
4 Июля , 10:00

БР Башлығы Дүртөйлөлә боҙ аренаһы төҙөлөшө менән танышты

4 июлдә Дүртөйлөлә Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров боҙ аренаһын төҙөү барышы менән танышты. Төҙөлөш эштәре төбәк етәксеһе инициативаһы буйынса һәм Республиканың социаль маҡсатлы программалар фонды булышлығы менән 2025 йылда башланғайны.

БР Башлығы Дүртөйлөлә боҙ аренаһы төҙөлөшө менән таныштыБР Башлығы Дүртөйлөлә боҙ аренаһы төҙөлөшө менән танышты
БР Башлығы Дүртөйлөлә боҙ аренаһы төҙөлөшө менән танышты

Дөйөм майҙаны 5,4 мең квадрат метрлыҡ ике ҡатлы спорт комплексы хоккей, фигуралы шыуыу менән шөғөлләнеү һәм һауыҡтырыу саралары үткәреү өсөн ябыҡ боҙ майҙансығын, шулай уҡ кейем алмаштырыу бүлмәләрен, массаж һәм медицина кабинеттарын, административ биналарҙы үҙ эсенә аласаҡ. Бынан тыш, эргә-тирәләге биләмә төҙөкләндерелә, йәйәүлеләр өсөн һәм бинаға илтеүсе юлдар рәтләнә.

Подрядсылар нигеҙ ҡороу өсөн ер эштәрен башҡарған һәм свайлы нигеҙҙе монтажлаған да инде. Артабан төҙөүселәр монолит конструкциялар ҡуйыуға тотона. Республикала спорт инфраструктураһын үҫтереүгә етди иғтибар бүленә, тип билдәләне Башҡортостан Башлығы.

– Беҙҙең әле шөғөлләнәһе эштәр бар. Нимәгә тотонабыҙ, барыһын да мотлаҡ эшләйбеҙ, – тип билдәләне Радий Хәбиров журналистар менән әңгәмәлә. – Дүртөйлөләге боҙ аренаһы республика буйынса иң яҡшыларҙың береһе буласаҡ.

Төбәк етәксеһе Дүртөйлөлә шулай уҡ ҙур бассейн төҙөү мөмкинлеген өйрәнергә ҡушты.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика