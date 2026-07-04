Алдағы ике көндәге көн торошо хаҡында

Иртәгә, 5 июлдә, һиҙелерлек яуым-төшөм фаразланмай. Көнбайыш сирек ел уртаса, урыны менән көсәйеүсән. Һауа температураһы төндә +14,+19°, көнсығышта +9°, көндөҙ +26,+31°
1917-2026 "Йәшлек" гәзитеБаш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков
Об использовании персональных данных
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.
Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.