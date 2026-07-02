БПЛА дәүере: яңы мөмкинлектәр һәм яңы үҫеш

Рәсәй Геройы Александр Доставалов исемендәге батальонда пилотһыҙ осоу аппараттары взводына нигеҙ һалыусыларҙың береһе, махсус хәрби операция ветераны, Башҡортостандың Ғафури районы МХО ветерандары ассоциацияһы рәйесе Илья Макаров әйтеүенсә, бөгөн БПЛА технологиялары бик тиҙ камиллаша һәм тормоштоң төрлө өлкәләрендә киң ҡулланыла.
– БПЛА технологиялары бөгөн һауа киңлегендә генә түгел, ер өҫтөндә, һыуҙа һәм һыу аҫтында ла ҡулланыла. Мәҫәлән, пилотһыҙ йөк машиналары индерелә, ауыл хужалығында баҫыуҙарҙы эшкәртеү өсөн осҡосһоҙ аппараттар әүҙем файҙаланыла. Әлбиттә, улар хәрби бурыстарҙы үтәгәндә лә мөһим роль уйнай. Махсус хәрби операция башланған осорҙа дрондарҙың мөмкинлектәре сикле ине. Хәҙер иһә улар йөҙәрләгән, хатта меңләгән саҡрым араны үтә ала. Бынан тыш, пилотһыҙ системалар өлкәһенә яһалма интеллект технологиялары индерелеүе уларҙың үҫешенә яңы этәргес бирә, – ти Илья Макаров.
БПЛА системалар ғәскәрҙәрендә хеҙмәт итергә теләүселәр йәшәгән урыны буйынса хәрби комиссариатҡа, Өфөләге (Революция урамы, 156) контракт буйынса хәрби хеҙмәткә һайлап алыу пунктына мөрәжәғәт итә йәки «Дәүләт хеҙмәттәре» порталы аша ғариза ҡалдыра ала.
Контракт буйынса осҡосһоҙ системалар ғәскәрҙәрендә хеҙмәт итеү шарттары тураһында тулыраҡ мәғлүмәтте башбат.рф сайтында алырға мөмкин.