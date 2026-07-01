+29 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
1 Июля , 05:45

Путин Иван Грибовты Башҡортостан прокуроры итеп тәғәйенләне

Рәсәй Президенты Владимир Путин йәкшәмбе көндө илдең прокуратура органдарында бер нисә тәғәйенләүгә ҡул ҡуйҙы.

Тейешле указ рәсми хоҡуҡи мәғлүмәт порталында баҫылған.

Документҡа ярашлы, Башҡортостан Республикаһы прокуроры итеп Иван Грибов тәғәйенләнде. Был вазифала ул биш йыл эшләргә тейеш.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика