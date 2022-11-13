Иғтибар! "Зөләйха күҙҙәрен аса" спектакле башҡа күрһәтелмәйәсәк

М.Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт драма театры сайтына ошондай иғлан ҡуйылған:

ВНИМАНИЕ

Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури поддерживает специальную военную операцию, которую Россия была вынуждена проводить на Украине. Театр призван пропагандировать единые для российского народа духовные ценности.

Автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина заявляет, что «Новости 24 февраля 2022 года смяли меня. Мой мир не перевернулся, а просто – разрушен». Но мир, в котором на протяжении восьми лет неонацисты и фашисты убивают братский нам народ, для нас – деятелей культуры, неприемлем. Сегодня наши воины среди которых и наши коллеги – работники культуры учреждений нашей республики, защищают мир без нацизма.

В связи с тем, что мнение работников театра не совпадает с мнением автора, принято решение о снятии вышеуказанного спектакля с репертуара.

https://bashdram.ru/%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-2/