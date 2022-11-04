Мортаза Рәхимов барыһын да бөгөнгө байрам менән ҡотланы

Дорогие башкортостанцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!

В этот праздник мы вспоминаем многовековую историю, которая объединила народы России. Принципами единения явились взаимодоверие и необходимость совместно защищать страну. Дружба, проверенная временем, стала важнейшим условием дальнейшего развития и процветания многонационального государства.

Наш Башкортостан – уникальный регион. Башкирская земля стала родным домом для представителей более полутора сотен разных национальностей. Президент страны В.В.Путин очень верно сказал про нашу республику: «В Башкирии, как в капле воды, отражается вся наша Россия с ее многообразием культур, религий, языков и дружбой народов… Мы будем брать с Башкирии пример и будем дорожить тем, что достигнуто Россией за сотни лет». Эта фраза, ставшая крылатой, хранит в себе глубокий смысл и сегодня приобретают особое значение. Мы вновь убеждаемся, насколько хрупким бывает мир и как важно сохранять единство, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, в будущем наших детей. Жизнь в согласии друг с другом, уважение языков, религий и традиций – это одна из ключевых основ стабильности в республике и стране.

Но это единство требует постоянного подкрепления. Важны мудрость и взвешенность в политике руководителей, обеспечение социальной справедливости, чтобы не допустить разбалансировки и раскола общества и обеспечить консолидацию граждан при наступлении трудных обстоятельств для страны.

Дорогие земляки! Пусть ваш плодотворный труд, стремление принести пользу, активная гражданская позиция и чувство духовной общности усиливают нашу республику и страну, помогают преодолевать любые трудности.

Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! Уважайте, берегите и цените друг друга!

С уважением,

Первый Президент

Республики Башкортостан,

Председатель Совета

Благотворительного фонда «УРАЛ»

М.Г.РАХИМОВ