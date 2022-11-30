В Башкортостане в 2022 году привлечены инфраструктурные бюджетные кредиты на сумму более 7 млрд рублей

Основные направления долговой политики Башкортостана на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов рассмотрели под председательством Премьер-министра Андрея Назарова на заседании Правительства.

Руководитель кабмина отметил, что Президентом России Владимиром Путиным представлен новый финансовый инструмент – инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых со сроком погашения 15 лет. В рамках «инфраструктурного меню» также создан механизм предоставления долгосрочных займов застройщикам для обеспечения развития городской инфраструктуры. Они даются под государственные гарантии субъекта.

- Благодаря таким мерам поддержки Башкортостан активно включился в реализацию инфраструктурных проектов. В текущем году привлечены инфраструктурные бюджетные кредиты на сумму более 7 млрд рублей. При этом республика предоставила государственную гарантию на сумму 11 млрд рублей для обеспечения займа на строительство объектов водоснабжения и водоотведения на территории «Забелья», - сказал Андрей Назаров.

Об особенностях, целях и задачах долговой политики и долговых параметрах на трехлетний период доложила заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр финансов РБ Лира Игтисамова.

- Для реализации долговой политики планируется использование всех предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации долговых инструментов: государственных ценных бумаг, бюджетных кредитов, кредитов кредитных организаций, государственных гарантий Республики Башкортостан. Планируемые показатели долговой нагрузки позволят в среднесрочном периоде выполнить поставленные цели и задачи, сохранив при этом высокую степень долговой устойчивости и статус надежного заемщика, - отметила Лира Игтисамова.

Премьер-министр одобрил проект постановления Правительства республики «Об утверждении Основных направлений долговой политики Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

- В целях завершения начатых в этом году инфраструктурных проектов прошу Министерство финансов совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства, Министерством строительства и архитектуры, Министерством жилищно-коммунального хозяйства взять на особый контроль процесс их реализации. Нужно уделить внимание всем стадиям – от получения федерального заемного финансирования до проведения необходимых работ и ввода объектов в эксплуатацию в установленные сроки, - поручил Андрей Назаров.