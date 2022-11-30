На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Башкортостана Андрея Назарова состоялось обсуждение реализации Региональной программы снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

- В Башкортостане доля населения с доходами ниже прожиточного минимума до 2030 года должна быть снижена в два раза по сравнению с 2017 годом (с 12,3% до 6,2%). С 2020 года в республике реализуется Региональная программа снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, которую можно поделить на 5 блоков. Первый блок – это повышение уровня доходов граждан. По данным Башкортостанстата, среднемесячная заработная плата в январе-сентябре в республике достигла 46 827 рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 15,6 %, что выше среднероссийского темпа на 2,8 процентных пункта, - сказал Андрей Назаров.

Одним из инструментов повышения заработной платы является создание новых рабочих мест. В соответствии с Региональной программой в текущем году должно быть создано более 15 тысяч новых рабочих мест.

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова дополнила, что способствовать росту заработной платы поможет также легализация неформальной занятости. За 10 месяцев текущего года в республике легализовано более 17 тысяч граждан. За весь период с 2015 года в республике выведены из тени более 355 тысяч граждан.

Здесь необходимо отметить, что Башкортостан всегда входил в число субъектов России, перевыполнивших контрольный показатель. По состоянию на 1 ноября 2022 года в целом по республике он выполнен почти на 99%.

В рамках второго блока региональной программы – стабилизации цен на товары и услуги – в текущем году в регионе было проведено 255 ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров республиканских товаропроизводителей. В рамках реализации данного пункта на данной момент в регионе ведется строительство 2-ой очереди распределительного центра сельскохозяйственной и плодоовощной продукции.

Третий блок программы – это развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам.

В республике успешно завершена реализация пилотного проекта по назначению и выплате мер социальной поддержки семьям с детьми путём подачи единого заявления на 5 мер социальной поддержки (совместный проект с Агентством стратегических инициатив). С 1 сентября 2022 года данная практика растиражирована на всю республику.

Четвертый блок - адресная социальная помощь на основании социального контракта. Это один из эффективных инструментов по снижению бедности населения. На ноябрь заключено 5 068 социальных контрактов, общий объем выплат по которым составил 588,3 млн рублей.

Также министр напомнила, что с 1 июля текущего года был увеличен размер единовременных выплат в рамках АСПК: на открытие собственного дела теперь выделяется до 350 тысяч рублей, а на ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тысяч рублей.

Пятый блок региональной программы – организация социальной адаптации малоимущих граждан. Она предусматривает обучение финансовой грамотности населения республики. За 9 месяцев текущего года проведено 26 обучающих мероприятий в части формирования навыков ответственного поведения при получении кредитов и займов для 8 тысяч человек.

В завершение обсуждения вопроса по снижению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров поручил руководителям органов исполнительной власти совместно с главами администраций муниципальных районов и городских округов обеспечить выполнение мероприятий Региональной программы в установленные сроки и ежеквартально представлять в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения информацию о ходе ее реализации.