Башкортостан получит 11 передвижных медицинских комплексов

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров провел заседание правительства, на котором традиционно рассмотрели федеральные новации, связанные с поддержкой экономики и социальной сферы.

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На прошедшей неделе Правительством России принято решение о выделении регионам дополнительного финансирования для поддержки сельхозпроизводителей. Всего до завершения года на эти цели планируется направить почти 900 млн рублей. Средства предназначены для компенсации части затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, а также на ее страхование.

Прошу Министерство сельского хозяйства обеспечить полное освоение выделенных республике федеральных средств в установленные сроки.

Кроме того, утверждено Постановление Правительства России, позволяющее фермерским хозяйствам, главы которых призваны по частичной мобилизации, продолжить участие в грантовых программах. Для сохранения такого права необходимо на место мобилизованного руководителя избрать другого человека из числа членов того же фермерского хозяйства. Он автоматически станет грантополучателем.

Если же дальнейшее участие в грантовой программе не планируется – возможны два варианта. Первый, когда грант использован полностью, но целевые показатели не были достигнуты. В этом случае проект признается завершенным, а фермер освобождается от штрафа. Второй вариант, когда средства гранта использованы частично. Здесь грантодатель вправе обязать фермера вернуть остаток средств. При этом проект завершается и штрафные санкции также не применяются.

Прошу Министерство сельского хозяйства обеспечить реализацию этой федеральной новации в заинтересованных фермерских хозяйствах республики.

На федеральном уровне закреплена возможность перерасчета платы за вывоз мусора. Воспользоваться ей может любой житель многоквартирного дома, который по каким-либо причинам временно отсутствует в месте проживания. Для пересмотра платы нужно всего лишь написать заявление в управляющую компанию и представить подтверждающие документ. Новый порядок начнет действовать с 1 марта следующего года.

В рамках исполнения поручения Президента России продолжается работа по повышению доступности медицинской помощи для жителей сел и малых городов. До завершения первого квартала следующего года 68 регионов получат почти 300 передвижных медицинских комплексов. В нашу республику будет направлено 11 таких машин.

Прошу Министерство здравоохранения обеспечить получение специализированной медицинской техники и распределение ее по муниципалитетам.

Еще одна важная федеральная новация – увеличение с 50 до 75% размера компенсации регионам на создание, модернизацию и реконструкцию инфраструктуры индустриальных парков и технопарков. Кроме того, расширяется перечень возмещаемых расходов. В него включаются затраты на уплату основного долга и процентов по кредитам, взятым управляющими компаниями таких парков.

Возрастает и максимальный объем подлежащих возмещению затрат. Он увеличивается вдвое – до 30 млн рублей на 1 га общей площади индустриального парка и до 120 тыс. рублей на 1 кв. м площади зданий технопарков.

Прошу Министерство промышленности, энергетики и инноваций совместно с Корпорацией развития республики максимально эффективно использовать эту меры поддержки для дальнейшего развития индустриальных парков и технопарков в Башкортостане.

Для поддержки индивидуального жилищного строительства Правительством России запускается программа субсидирования производителей деревянных домов. Это позволит реализовывать населению готовые домокомплекты заводского производства стоимостью до 3,5 млн. рублей со скидкой до 10%.

Прошу Министерство строительства и архитектуры совместно с Министерством промышленности, энергетики и инноваций довести информацию об этой федеральной новации до профильных предприятий республики.