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14 Ноябрь , 16:30

В Башкортостане мобилизованным предоставят отсрочки уплаты арендной платы за пользование госимуществом

В Республике Башкортостан Министерство земельных и имущественных отношений разработало проект распоряжения Правительства РБ. Проектом предусматриваются отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. 

– Цель нововведения – оказание имущественной поддержки мобилизованных арендаторов госимущества Республики Башкортостан, – пояснила министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская.

Такая мера государственной поддержки будет предоставляться гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или проходящим военную службу по контракту, либо заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

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