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14 Ноябрь , 16:30

С 14 ноября стартовал «ФинЗОЖ Фест-2022. Всероссийский марафон полезных финансовых привычек»

Министерство финансов Республики Башкортостан сообщает, что с 14 ноября текущего года во всех субъектах Российской Федерации проводится традиционная Всероссийская Неделя сбережений, которая проходит в новом формате, как Всероссийский марафон «ФинЗож Фест-2022».

Федеральным оператором мероприятия является ФГБУ Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации.

- «ФинЗОЖ Фест-2022» направлен на повышение информированности широких слоев населения по вопросам финансовой безопасности и грамотного финансового поведения. Мероприятия проводятся в дистанционном формате, что делает полезную информацию доступной для всех интересующихся – в любое удобное время и в любом населенном пункте, а также даёт целевой аудитории возможности неограниченного по времени использования материалов, - отметила заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр финансов РБ Лира Игтисамова.

Марафон «ФинЗОЖ Фест-2022» включает в себя:

- видеоролики: полезные лайфхаки от экспертов и финансовых блогеров;

- квест по финансовой грамотности для школьников и родителей.

С перечнем мероприятий можно ознакомиться на портале МОИФИНАНСЫ.РФ, пройдя по ссылке: https://моифинансы.рф/ .

Республиканский календарь событий Недели будет размещен на сайте Уфимского филиала Финуниверситета по адресу, наполнение мероприятиями которого планируется с 15 ноября.

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