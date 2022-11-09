Спорт—это модно, ЗОЖ—это круто!

На стадионе «Спартак» в Бирске состоялось торжественное открытие площадки ГТО

Праздничное мероприятие объединило профессиональных спортсменов с мировым именем и простых бирян, занимающихся физкультурой для укрепления здоровья.

В одно мгновение ожил стадион «Спартак». На немного заснеженной беговой дорожке скандинавской ходьбой занимаются студенты вуза. Воспитанники спортшколы по стрельбе из лука—гиревики и ачери-биатлонисты—демонстрируют спортивное мастерство, силу и меткость. Легкоатлеты апробируют новые тренажеры. Под патриотическую музыку идут последние приготовления к запуску площадки для сдачи нормативов ГТО, оборудованной по региональному проекту «Спорт—норма жизни» национального проекта «Демография». Ведущая Эльвира Мардамшина берет слово и представляет почетных гостей торжества—заместителя министра спорта Республики Башкортостан Артема Новикова и главу районной администрации Антона Талалова.

--Вы подготовили замечательный праздник,--отмечает в своем выступлении Артем Александрович.—Теперь наша общая задача—вовлечь всех жителей в занятия спортом, особенно молодежь. А мы будем создавать все условия, чтобы заниматься было комфортно. Бирск всегда славился спортивными достижениями. Здесь выросло не одно поколение чемпионов в различных видах спорта. С гордостью можно сказать, что Бирск продолжает растить спортсменов, достойных самых высоких наград—не только российского, но и международного уровня.

Очень волнительный момент—вручение золотых значков ГТО бирянам, прошедшим в этом году на отлично все испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Среди них студенты ссузов и вуза, работники предприятий. Артем Новиков крепко жмет руки и желает им покорить еще не одну ступень ГТО.

Выражая благодарность правительству республики, министерству спорта, глава администрации Антон Талалов отметил, что реализованный в Бирске проект вдохнул жизнь в городской стадион. Он выразил надежду, что новая спортивная площадка будет востребована среди жителей, и обратился с просьбой бережно к ней относиться.

Антон Владимирович вручил Почетную грамоту студентке колледжа Бирского филиала УУНиТ Розане Кашаповой за успешное выступление на международных соревнованиях. В конце октября на первенстве мира по гиревому спорту в Индии воспитанница тренера Радамира Минибаева заняла первое место среди юниоров до 23 лет. Ну разве это не повод для гордости за наших спортсменов!

Официальная часть окончена, можно и размяться. А что может быть лучше физической активности на свежем воздухе? На зарядку с чемпионом становись! Надо сказать, зарядки с известными спортсменами уже давно полюбились бирянам, и они охотно в них участвуют. А здесь сразу три чемпиона—просто везение.

Начинает разминку Юлия Ахметянова, тренер-преподаватель спортивной школы «Юность». Юлия—студентка Бирского филиала факультета физической культуры Уфимского университета науки и технологий, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике и стрельбе из лука. Помогают ей Розана Кашапова и Матвей Тычинкин. Розана—серебряный призер первенства Европы и бронзовый призер первенства мира 2021 года, победительница первенства России и первенства мира 2022 года, мастер спорта России по гиревому спорту. Матвей—член сборной команды России, многократный победитель и призер первенства России по прыжкам в высоту, мастер спорта по легкой атлетике. Физкультминутка взбодрила, согрела и добавила всем хорошего настроения!

С появлением новой площадки спорт стал еще ближе к бирянам. Главное—не лениться, побольше двигаться, укрепляя здоровье.

Совсем скоро стадион расширит свои возможности. По программе поддержки местных инициатив сооружается павильон из сэндвич панелей, где расположатся две теплые раздевалки и тренерская. В рамках проекта «Реальные дела» реализуется наказ избирателей—обновлены трибуны и строится новый туалет. Более комфортные условия позволят проводить на «Спартаке» не только городские, но и республиканские соревнования. Гостеприимный Бирск радушно примет всех желающих!

Заместитель министра спорта РБ Артем Новиков вручает золотой знак ГТО студенту Бирского многопрофильного профессионального колледжа Азамату Нурисламову.