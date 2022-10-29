Халыҡты борсоған көнүҙәк мәсьәләләр күтәрелде

27 октября Глава Башкортостана Радий Хабиров в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV, радиостанций «Юлдаш» и «Радио России» ответил на актуальные вопросы жителей республики.

Посмотреть трансляцию «Прямой линии» можно на страницах Радия Хабирова в социальных сетях.

***

Председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Рамиль Рахимов поблагодарил Главу Башкортостана за восстановление исторической справедливости в отношении генерал-майора Минигали Шаймуратова. Напомним, в марте 2020 года по ходатайству Радия Хабирова Президент России Владимир Путин присвоил легендарному командиру 112-й Башкавдивизии звание Героя России. А в 2022 году в День Республики на Советской площади в Уфе открыли памятник Минигали Шаймуратову.

Глава республики отметил, что прежде всего нужно сказать спасибо многим поколениям жителей Башкортостана.

– Мы бы ничего не добились, если бы это не было действительно народной инициативой. Огромная благодарность нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину, который в течение короткого времени принял решение присвоить генералу Шаймуратову звание Героя России. Мы этого очень ждали, – сказал Радий Хабиров.

Руководитель региона подчеркнул, что в увековечивании памяти есть рациональный смысл, поскольку все мы живём в непростое турбулентное время.

– Мы должны равняться на наших героических предков и современников, на молодых парней – Героев России. Они – пример для нас и молодежи, – отметил Радий Хабиров. – Мы должны показать молодёжи, каким удивительным человеком был генерал Шаймуратов, какими принципами он жил, какой удивительной была его судьба.

***

Создаваемый в республике Башкирский батальон имени Салавата Юлаева станет отдельным боевым подразделением в составе Росгвардии. Поскольку его бойцы в большинстве своём – ветераны внутренних дел. Об этом сообщил Глава Башкортостана Радий Хабиров, отвечая на вопрос на прямой линии.

– С давних времён сложилось так, что башкирские воины принимали участие во всех войнах. Жители республики всегда были с Россией, когда это было нужно, – сказал Радий Хабиров. – У нас в республике сформированы два батальона – имени Героев России Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова. Теперь ветераны воинских подразделений выступили с инициативой о создании в регионе третьего батальона – имени Салавата Юлаева. В него уже вступили несколько сотен человек, есть штаб, сформирована структура командования. Эти ребята очень мотивированные, видно, что они готовы. Поэтому мы решили поддержать их инициативу. Бойцы нового подразделения обязательно пройдут боевое слаживание. Мы окажем ребятам все меры поддержки. А их семьи будут под нашей защитой.

***

Прямая линия Главы Башкортостана Радия Хабирова прервалась на трансляцию выступления Президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». После руководитель региона прокомментировал программную речь главы государства.

– Горжусь нашим Президентом и страной. Мне понравилась его мысль, что фамилии некоторых людей, которые некоторое время руководили западными государствами, никто уже и не помнит. А Пушкина, Достоевского, Чайковского будут помнить веками, – сказал Радий Хабиров. – Идёт цивилизационный спор. В любом споре нужно что-то предлагать. И мне кажется очень хорошим предложение, что мир должен быть другой, и в нём должны быть учтены мнения всех государств и народов. Мы живем в интересное и непростое время. Идёт глобальное изменение мироустройства. Мы, к счастью или к сожалению, являемся свидетелями этого транзитного перехода.

***

Жители уфимского микрорайона Сипайлово записали видеообращение на прямую линию Главы Башкортостана. Они выразили благодарность за благоустройство парка «Кашкадан», который стал центром притяжения для жителей и гостей столицы.

– Вы подарили нам очень красивый парк, где можно погулять, заняться спортом. Огромный плюс – это светомузыкальный фонтан. Но мы хотели бы обратить ваше внимание и на улицу Рыльского, где благоустройство не проводилось со времен строительства микрорайона, – сказали уфимцы.

– Когда мы занимались парком «Кашкадан», то сразу думали о реконструкции улицы Рыльского и набережной реки Уфы. Проект модернизации улицы и его окончательную экспертизу планируем завершить в марте 2023 года и сразу же приступить к одному из этапов работ. Важно увязать реконструкцию улицы с благоустройством прилегающей территории. Там необходим перенос инженерных сетей, а это дорогое удовольствие. Но мы держим свое обещание и обязательно займёмся улицей Рыльского, – подчеркнул Радий Хабиров.

***

Житель села Акъяр Хайбуллинского района обратился к Главе республики с просьбой отремонтировать автодорогу Сибай–Акъяр и установить на ней стационарный пункт весового контроля. По трассе регулярно ездят большегрузы, которые, по словам местного жителя, привели её в аварийное состояние.

– Эта транспортная артерия соединяет два района республики. Абсолютно точно, на ней нужен весовой контроль, – сказал Радий Хабиров. – Всего в Башкортостане 13 пунктов весового контроля. Недавно на «Транспортном часе» мы приняли решение установить ещё три. Полагаю, что с учётом конкурсных процедур и монтажа они появятся на дорогах Зауралья к концу 2023 года.

Глава Башкортостана также сообщил, что на ремонт дорог в Зауралье направят средства из резервного фонда.

– Обещаю жителям Зауралья, что со следующего года планомерно начнём проектировать там дороги, – отметил руководитель региона. – В течение трёх-четырёх лет наведём порядок. Ремонт дороги Сибай–Акьяр – также в наших планах.

***

В Бижбулякском районе построят полилингвальную гимназию с изучением чувашского языка. Об этом на прямой линии заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Напомним, ранее в районе реконструировали дом культуры и расположенную рядом детскую площадку в деревне Седякбаш. В доме культуры обновили сцену, зрительный зал, создали условия для маломобильных граждан. С просьбой оказать содействие в завершении капитального ремонта здания во время прошлогодней прямой линии к Главе Башкортостана обратилась руководитель Седякбашского дома культуры Инна Никифорова. Выполнение работ Глава республики проверил лично во время рабочей поездки.

– Это деревня, где живут трудолюбивые, очень светлые люди, которые бережно хранят свою культуру, – отметил Радий Хабиров. – По итогам этой поездки мы приняли решение о строительстве в Бижбулякском районе полилингвальной гимназии. Я в очередной раз твёрдо подтверждаю это решение. Срок выполнения наших решений в силу объективных причин может сдвигаться вправо, но мы не отказываемся от взятых на себя обязательств.

***

Отвечая на вопрос публициста Шамиля Валеева, руководитель республики Радий Хабиров назвал правильным свое решение назначить Ратмира Мавлиева на пост главы администрации Уфы.

– До своего назначения Ратмир Рафилович уже имел эффективный опыт работы мэром Нефтекамска. Понятно, что Уфа – это другой масштаб, но человек должен расти, – сказал Радий Хабиров.

Глава Башкортостана отметил, что в целом управленческая команда Уфы не сильно изменилась с приходом Ратмира Мавлиева. Главы многих районов башкирской столицы остались на местах, эффективно работают, но новый руководитель добавил энергии.

– Меня иногда поругивают: почему столько внимания уделяю Уфе. Дело в том, что инфраструктура столицы работает на всех жителей нашей республики. Выпускники приезжают сюда учиться, семьи приезжают в культурные учреждения или просто погулять, – подчеркнул Радий Хабиров. – Поэтому считаю, что Уфа всегда должна быть красивой, и мы должны ей гордиться. Кроме того, в 2024 году мы отпразднуем 450-летие Уфы. К юбилею подарим городу и республике новые объекты. Полагаю, что столица к этому времени по-настоящему преобразится, и мы сможем больше внимания уделить другим муниципалитетам.

***

Студенты, волонтёры и юнармейцы из Салавата поинтересовались, планируют ли открыть в городе молодёжный центр, аналогичный пространству «Йәшлек House» в Уфе. Активисты отметили, что в городе много талантливой, яркой молодёжи, которая проявляет себя в различных направлениях.

Глава Башкортостана сообщил, что в ближайших планах – открыть такие центры в Стерлитамаке, Учалах и Нефтекамске.

– Я дам поручение главе администрации Салавата Игорю Миронову. Если в городе найдется подходящее здание, которое можно приспособить под молодёжный центр, республика обеспечит финансирование этого проекта, – подчеркнул Радий Хабиров.

Руководитель региона прокомментировал вопрос о необходимости переименования молодёжного центра «Йәшлек House» в Салавате с учётом геополитической ситуации.

Глава республики отметил, что никогда не был сторонником использования иностранных слов. При этом важно соблюдать разумный баланс.

– У нас богатый русский язык, надо почаще его использовать. Но здесь кроется другая опасность – чтобы мы не начинали сейчас охоту на ведьм, – сказал Радий Хабиров. – Вы же слушали сегодня выступление Президента России. Величайшие люди – Пушкин, Чайковский, Достоевский, – а также богатый английский язык – они будут. Поэтому не надо увлекаться, важно найти баланс. Так будет правильнее.

***

Во время прямой линии Глава Башкортостана Радий Хабиров напомнил, что отцы, воспитывающие трёх и более детей до 16 лет, не подлежат частичной мобилизации.

– Мы приняли решение, что таких отцов, которые находятся в местах боевого слаживания, мы возвращаем домой, – сказал Радий Хабиров. – Точнее, не просто возвращаем, а замещаем. Поскольку мобилизационную задачу мы должны выполнить, вместо них мы отправим других резервистов. Здесь важно придерживаться тех юридических норм, которые приняты на уровне Министерства обороны России. В целом могу объявить, что Башкортостан выполнил поставленные задачи по частичной мобилизации.

***

Отвечая на вопрос жителей Кузнецовского затона Уфы о развитии социальной инфраструктуры, Глава Башкортостана рассказал, что в микрорайоне построят самую большую школу республики.

– Мы уже определили подрядчика. Новая школа станет самой крупной в нашем регионе. Она рассчитана на 2 200 учеников, – отметил Радий Хабиров.

Руководитель республики добавил, что здесь завершают строительство детского сада. Важным этапом развития Кузнецовского затона станет завершение масштабного проекта «Южные ворота», который соединит микрорайон с трассой Уфа–Аэропорт.

***

Один из вопросов, которые жители Башкортостана оставляли в соцсетях, поступил на «Прямую линию» из деревни Малый Кипчак Бурзянского района. В населённом пункте проживает 131 человек. Сельчане сами начали строить спортивный зал. Но для того, чтобы довести строительство до конца, не хватило средств. За финансовой поддержкой обратились к руководству республики.

– Когда мужики собрались и сами начали строить – надо поддерживать. Источники финансирования найдем. Лично поддержу, всё для этого сделаю, – сказал Радий Хабиров.

***

Главный редактор газеты «Коммерсантъ-Башкортостан» Булат Баширов попросил Главу республики прокомментировать слухи о скорой отставке и возможной смене работы с переходом на руководящую должность в федеральном ведомстве или регионах Донбасса.

– Я однажды уже отвечал на этот вопрос, и ничего нового добавить не могу. Я нахожусь на государственной службе. И если мне поступит поручение заниматься другим направлением, значит, буду им заниматься. Так устроен всякий нормальный человек, – сказал Радий Хабиров. – Как избранный жителями республики руководитель, я не буду легко кидаться словами, что могу куда-то уйти. Потому что определённая часть людей мне поверила и связывает со мной развитие Башкортостана. Мне это дорого и важно. Но если будет приказ – наденем шинель и пойдём, куда скажут. Но подчёркиваю: пока я работаю Главой республики и никуда уходить не собираюсь.

***

Директор по развитию региональных сайтов издательского дома «Комсомольская правда» Ильдар Ахмадеев спросил Главу Башкортостана об отношении к уходящим на специальную военную операцию добровольцам из числа чиновников и управленцев.

– С глубоким уважением отношусь к таким решениям. С каким достоинством поехали на территорию СВО директор Национальной библиотеки имени Заки Валиди Марат Зулькарнаев, руководитель Сибайского колледжа искусств Замир Янтурин, – сказал Радий Хабиров. – Вице-премьеру Азату Бадранову я всегда рекомендовал пройти боевое слаживание, потому что он не служил в армии. При этом он буквально живёт генералом Шаймуратовым, говорит, что больше нужен на Донбассе. Он мне сказал: «Вы поручили мне по работе блок, связанный в том числе с патриотическим воспитанием. Как же я смогу им заниматься, если сам там не был?». Это было мужественное решение. У Азата Бадранова в семье двое маленьких детей. Всем добровольцам огромное спасибо.

***

На прямой линии Радий Хабиров ответил на несколько вопросов из социальных сетей. Один из них связан с реконструкцией Башкирского государственного театра кукол. Глава республики сообщил, что первые новогодние представления в обновлённом театре пройдут в конце 2023 года.

Еще один вопрос касался обеспеченности Башкортостана продуктами питания.

– Мы полностью закрываем потребности по ключевой сельхозпродукции – мясу, куриным яйцам, молоку, маслу и т.д., – заявил руководитель региона. – Более того, Башкортостан является регионом, который по целому ряду продуктов обеспечивает всю страну.

***

Жители микрорайона Замата-2 города Белорецка пожаловались на отсутствие питьевой и технической воды, которую приходится привозить в дома. При этом на территории микрорайона живут молодые семьи с маленькими детьми и пожилые горожане, которым требуется постоянный уход.

– Я всегда говорил главам районов, что, конечно, хочется строить ФОКи, дома культуры и другие объекты. Но если у людей элементарно нет воды, это просто ужасно, – подчеркнул Радий Хабиров. – По Белорецку нужно оформить поручение и решить этот вопрос. В развитии населённых пунктов всегда важно определять приоритеты. И среди таких приоритетов на первом месте, безусловно, должно быть водоснабжение.

***

На прямую линию поступило сразу несколько вопросов по теме газификации и социальной догазификации. Радий Хабиров напомнил, что в регионе действует программа развития газоснабжения и газификации Башкортостана до 2025 года. Её разработали совместно с ПАО «Газпром».

– Программа предполагает значительный объём инвестиций. Благодаря ей мы существенно улучшим ситуацию и завершим технически возможную сетевую газификацию Башкортостана, – отметил Радий Хабиров.

Параллельно с этим в регионе продолжается реализация программы социальной догазификации. Она стартовала по инициативе Президента России Владимира Путина и предполагает бесплатное подведение газа до границ домовладений в газифицированных населённых пунктах.

Руководитель региона поручил Правительству Башкортостана чётко объяснять жителям, как работают эти программы, в каком году в тех или иных сёлах появится газ и где не появится вовсе.

– Важно понимать, что мы не можем тянуть 20 км газопровода в деревню, где осталось 5-10 жилых домов. Это неэффективно, – сказал Глава Башкортостана. – Если какая-то часть населённых пунктов не попадает в программу газификации, надо честно сказать об этом людям.

***

Руководитель республики также рассказал, что обсуждал с главой администрации Уфы Ратмиром Мавлиевым перспективы создания нового снегоплавильного завода.

– Город уже приступает к строительству. Ранее по этому вопросу было много разговоров, но не было снегоплавильного завода. Теперь его начнут возводить, – сказал Радий Хабиров. – Вообще, уфимцев волнует вывоз снега в целом. В этом году мы будем строго требовать выполнения этой задачи. Несмотря на непростую ситуацию с бюджетом, мы существенно улучшили материальную базу столицы в части приобретения машин для уборки снега, очистки тротуаров и дорог. Технику нужно грамотно использовать, это зона ответственности Уфы.

***

Главный редактор газеты «Киске Өфө» Гульфия Янбаева обратилась к Главе Башкортостана с вопросом о необходимости реконструкции памятника Салавату Юлаеву. Она отметила, что общественники республики обеспокоены судьбой одного из главных символов республики.

– Это невероятно чувствительный и ответственный вопрос, – сказал Радий Хабиров. – Памятник, бесспорно, нуждается в серьёзной реставрации. Этот вопрос неоднократно и довольно бурно обсуждался. Мы затребовали из архива копии документов по строительству памятника, поскольку там очень сложное проектирование. Мы уже нашли подрядчика и надеемся, что к марту 2023 года получим проект реконструкции.

Руководитель республики также подчеркнул, что, скорее всего, памятник нужно будет снимать с постамента.

– В этом случае есть риск, что мы будем встречать 450-летие Уфы без памятника Салавату Юлаеву, – отметил Радий Хабиров. – Поэтому нам вместе с общественностью нужно найти баланс, что важнее. Но совместное с жителями решение будем принимать тогда, когда получим проектные документы по реставрации.

***

Башкирская спортсменка Алсу Миназова, выигравшая две бронзовые медали на чемпионатах мира по гребле на байдарках и каноэ в 2019 и 2021 годах, поблагодарила Главу Башкортостана за поддержку строительства в Уфе центра гребного слалома.

– Я часто бываю там и не перестаю восхищаться масштабами этого проекта, – отметила спортсменка. – Все слаломное сообщество России с нетерпением ждёт открытия центра. Успеем ли достроить его к 450-летию Уфы?

Руководитель региона в свою очередь поблагодарил башкирских спортсменов за успешные выступления. Глава республики рассказал, что все работы идут по плану. Проект должны завершить в 2024 году, проблем с финансированием нет.

– Без ваших достижений на международных спортивных площадках мы бы не взяли на себя обязательство построить комплекс гребного слалома, – отметил Радий Хабиров. – А жителям уфимского микрорайона Инорс хочу сказать, что мы не просто создаём спортивный объект, а благоустраиваем территорию вокруг озера Тёплого. Уфимский парк «Кашкадан» стал ярким примером применения наших компетенций по обновлению общественных пространств. Дополнительно продолжаем строить в Уфе Центр фехтования и Дворец борьбы. После открытия этих объектов получим в Уфе прочный спортивный каркас.

***

Директор Кушнаренковского историко-краеведческого музея Гузель Хамитова отправила на прямую линию руководителя региона видеовопрос о судьбе памятника истории и культуры – усадьбы Топорниных в селе Кушнаренково. После Октябрьской революции 1917 года в здании располагались детский приют, плодоовощной техникум, а в годы Великой Отечественной войны здесь находилась разведшкола Коминтерна. В 1990-е годы пожар сильно повредил здание, поэтому остро стоит вопрос о реставрации этого объекта культурно-исторического наследия.

Радий Хабиров отметил, что проект реконструкции особняка участвовал во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, но не вошёл в число победителей.

– Это очень интересный проект, который может стать ещё одной точкой для развития туризма в нашей республике, – сказал Глава Башкортостана. – Будем участвовать в конкурсе 2023 года. Если обновление усадьбы Топорниных снова не получит федеральный грант, то рассмотрим возможность финансирования из регионального бюджета.

***

До завершения процедуры объединения БашГУ и УГАТУ и создания на их базе большого университета остались считанные дни, заявил на прямой линии Глава Башкортостана.

– Мы объединили вузы не для того, чтобы их «убить», а чтобы усилить. Впервые в истории республики 200 млн рублей направили на стажировки и улучшение жилищных условий молодых преподавателей, – отметил Радий Хабиров. – Мы увеличим финансирование нового вуза – большого игрока на образовательной карте России. Кроме того, без объединения университетов не было бы возможности получить федеральную поддержку проекта межвузовского студенческого кампуса в Уфе. Всё это является следствием того, что Правительство страны, Министерство науки и высшего образования России увидели в нас потенциал развития – синергии образования, науки и бизнеса. Переходный период будет длиться два-три года, он может быть непростым. Мы никого не будем сокращать, но и держать бездельников тоже не намерены. А студенты потом будут гордиться, что учатся в таком отличном вузе.

***

Отвечая на вопрос блогера Ильяса Батыргариева, Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал о ходе строительства Уфимского хосписа.

– Это тот объект, которым будут гордиться все, кто его строят, – и республика, и меценаты, и предприятия. С инициативой его создания к нам обратились женщины, дети которых тяжело болеют. Тогда я не очень хорошо понимал, что такое хоспис. Думал, что по площади это около 500 кв. м, а по деньгам – максимум 200 млн рублей, – сказал руководитель региона. – В результате хоспис, который мы строим, – это 13,5 тысячи кв. м, 60 палат – 40 взрослых и 20 детских. А стоимость его уже перевалила за миллиард. Поскольку мы приняли решение, что строим его не за счёт бюджета, то это непростой процесс. Хочу поблагодарить всех тех, кто много инвестирует в строительство хосписа. Сейчас финансирование работ «подхватывает» «Башкирская содовая компания». В течение трёх-четырёх недель мы получим от неё благотворительные деньги и будем завершать стройку.

Глава республики сообщил, что хоспис – в высокой степени готовности. Строители подвели всю инженерную инфраструктуру, сделали облицовку здания, продолжают отделочные работы.

– Откровенно говоря, я думал, что мы сможем сдать объект в этом году. Но нужно трезво смотреть на вещи – не успеем. Полагаю, что хоспис введем в эксплуатацию в первом полугодии 2023 года, – сказал Радий Хабиров. – По сути, у нас получился большой комплекс. Десятки тяжело больных людей получат палаты с комфортными условиями, выходы на прогулочные аллеи, бассейн. В хосписе уже сформировали команду, идёт обучение сотрудников. Подчеркну: это уникальный и хорошо продуманный проект.

***

Во время прямой линии с Главой Башкортостана был организован телемост из Агидели. О работе волонтёрского штаба имени Минигали Шаймуратова рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Флюра Мифтахова. Напомним, по поручению Радия Хабирова такие штабы открыли по всей республике.

Флюра Мифтахова рассказала руководителю региона, что штаб в Агидели действует с сентября 2022 года. Его представители работают с мобилизованными, их семьями, оказывают в том числе психологическую и юридическую помощь. Кроме того, в штабе организовали сбор гуманитарной помощи, в этом помогают волонтёры и местные жители.

– Один из горожан, пенсионер, принёс 35 кг мёда. Глава администрации Агидели Фанис Гильванов увёз его мобилизованным в Пензенскую область, – сообщила Флюра Мифтахова. – Спасибо, Радий Фаритович, за то, что организовали такой штаб.

Глава Башкортостана поблагодарил волонтёров за труд.

– Ваша работа очень нужная. Низкий вам поклон! – сказал Радий Хабиров.

***

Отвечая на вопрос про благоустройство города Салавата, Глава Башкортостана рекомендовал руководителю муниципалитета Игорю Миронову использовать опыт озеленения Нефтекамска.

– В Салавате необходимо усиливать озеленение города. Берите пример с Нефтекамска, где высаживали тематические аллеи из крупномеров, – сказал Радий Хабиров.

***

На прямой линии Глава Башкортостана Радий Хабиров ответил на вопрос председателя Общественной палаты республики Азамата Янбердина и оценил, как управленческая команда региона справляется с вызовами времени.

– Думаю, мы всем обществом достойно на них отвечаем. Нам всем вместе пришлось испытать немало. Например, когда горел карьер в Сибае, я туда съездил за два месяца 10 раз. Что дают эти вызовы? Ты становишься понятен людям. И если ты что-то сделал для жителей, они тебя уважают, – сказал Радий Хабиров. – Мне кажется, сегодня нам представляется уникальный шанс перевернуть ситуацию и получить что-то полезное из этих вызовов. Прежде всего – сплотить наше общество. Мы живём в период, когда все стали внимательнее друг к другу, несмотря на сложности.

Глава Башкирии отметил, что непростая ситуация в экономике открывает новые возможности для развития бизнеса.

– Даже во время борьбы с коронавирусом мы принимали решение не останавливать экономическую жизнь. В результате 2022 год заканчиваем хорошо по всем показателям, – подчеркнул Радий Хабиров. – По строительству – то, что я обещал, мы обязательно построим. По дорогам – ещё никогда наш дорожный фонд не составлял 35 млрд рублей, и никогда мы не вели столько крупных инфраструктурных проектов. И наши обязательства – зарплаты, пенсии, социальные выплаты – мы обязательно будем выполнять.

***

Во время прямой линии Глава Башкортостана Радий Хабиров высказал свою позицию по поддержке футбольного клуба «Уфа».

– Можно всё что угодно говорить о футбольном клубе «Уфа», в том числе его недостаточном финансировании. Но это не я проиграл «Оренбургу» и вылетел из Премьер-лиги. На мой взгляд, это трагическая история. Вы знаете, что просто за игру в этом дивизионе команды получают очень хорошее финансирование. Тем не менее, футбольный клуб «Уфа» – это достояние республики. Я исхожу из этого, – подчеркнул Радий Хабиров. – Текущий статус-кво клуба – он играет в Первой лиге. Как он играет, вы сами видите. Обязательства у республики следующие, и это я подтвердил давно: 200 млн рублей бюджетных средств и 200 млн – внебюджетных. Кроме того, я считаю, что во многом футбольный клуб «Уфа» состоялся, благодаря одной личности. Это Шамиль Газизов. У меня с ним всегда была договоренность: «Вы стояли у истоков клуба, вы и должны его развивать. Моя задача – обеспечить финансирование». Клуб существует больше 10 лет. Мы посчитали, что за это время вложили в него более 7 млрд рублей. При этом клуб принадлежал группе частных лиц. Поэтому мы просто договорились о следующем: республика войдёт в структуру управления клубом. Такое решение я подписал, с Шамилем Газизовым оно согласовано. Поэтому схема следующая. Первое: не мне решать, быть клубу или нет, я обязан сделать, всё что могу. Второе: с финансированием в объёме 400 млн рублей вполне можно двигаться вперёд. Слово за футболистами.

***

Руководитель республики прокомментировал работу «Башкирской содовой компании».

– Мы долго ждали, когда в структуру её управления придёт эффективный партнёр, обладающий нужными для этого компетенциями. Сейчас 35 процентов пакета акций «БСК» принадлежит республике, 11 процентов находится в доверительном управлении. Оставшаяся часть, принадлежащая Российский Федерации, передана в доверительное управление компании «Русский водород», – заявил Радий Хабиров. – Главная задача для «БСК» сегодня – выжить в условиях санкционного давления и реализовать свою продукцию. Несмотря на все проблемы, предприятие демонстрирует потрясающие экономические показатели. В этом году республика получила неплохие дивиденды по принадлежащим ей акциям. Еще раз подчеркну: сейчас в управлении «БСК» появился эффективный партнёр, способный быстро и эффективно решать возникающие вопросы.

***

Ученица средней школы № 2 села Исянгулово Зианчуринского района обратилась к Главе республики с просьбой о строительстве нового спортивного зала. В образовательном заведении, рассчитанным на 350 человек, обучаются 735 детей. Ребята активно занимаются спортом, завоёвывают призовые места на соревнованиях, но полноценно готовиться к ним негде.

Министр образования и науки Башкортостана Айбулат Хажин сообщил, что вопрос строительства нового спортзала прорабатывают совместно с Министерством сельского хозяйства республики. Объект планируют включить в федеральную программу «Комплексное развитие сельских территорий» на 2023 год.

Также школу включат в заявку на проведение капитального ремонта по программе модернизации школьных систем образования, которую инициировал Президент России Владимир Путин. Радий Хабиров высоко оценил работу Минобрнауки региона в части заявочной кампании по этой программе.

– В неё вошли 365 школ Башкортостана – это второе место в России. К 2026 году мы полностью выполним эту программу, и в республике не останется ни одной ветхой школы, – отметил руководитель региона.

***

Правозащитник Ильдар Исангулов поинтересовался отношением Главы Башкортостана к персональным санкциям, которые в отношении Радия Хабирова ввели некоторые зарубежные государства.

– Они, на мой взгляд, носят бессмысленный характер. Я внимательно изучил эти санкции о том, чего я не могу делать на Украине, что не могу въехать в Великобританию или Канаду. Не знаю, в чём их смысл, – сказал Радий Хабиров. – Я никогда не скрывал своей политической позиции. Всегда говорил, что я путинист, всегда гордился этим. И сейчас, когда наша страна находится в сложной ситуации, важно чётко выражать свою позицию. Главная задача, которая стоит передо мной лично, – это поддержка специальной военной операции, поддержка наших парней, защищающих Родину.

***

Главный редактор газеты «Кызыл таң» Фаил Фатхтдинов отметил позитивный эффект транспортной реформы, в рамках которой модернизируют автобусный парк региона, и совершенствуют работу перевозчиков. Он также поинтересовался дальнейшими планами развития общественного транспорта.

Глава Башкортостана рассказал о ключевых задачах работы на ближайшую перспективу.

– Жители видят, какие изменения происходят в Уфе в рамках реформы, спрашивают о том, что будет с перевозками в других населённых пунктах. Уфа развивается, городу нужен большой автобусный парк. Поэтому мы последовательно укрепляем «Башавтотранс». Ждём ещё 60 новых больших автобусов, – пояснил Радий Хабиров. – В следующем году в соответствии с федеральным законодательством мы должны перейти на брутто-контракты – договоры с транспортными компаниями на оказание услуг. При этом перевозчики будут обязаны соблюдать график движения автобусов и качество услуг. Это позволит нам контролировать работу компаний, в том числе «Башавтотранс».

Вторым этапом работы руководитель региона назвал развитие муниципальных автобусных перевозок.

– С самого начала реформы мы планировали организовать автобусное сообщение районных центров с местными населёнными пунктами, в которых проживает более 500 человек. Ведь в райцентрах расположены больницы, офисы МФЦ, другие важные соцобъекты, – сказал Радий Хабиров. – Понимаю, что работа будет не так заметна, как в Уфе. В основном это нерентабельные рейсы. Поэтому будем дофинансировать перевозчиков. Реализацию этого этапа начнём в 2023 году.

***

Председатель Совета при Главе Башкортостана по правам человека и развитию институтов гражданского общества Зульфия Гайсина задала Радию Хабирову вопрос про обманутых дольщиков. Она отметила, что жители, которые уже получили квартиры или компенсации, передают руководителю региона слова благодарности.

Глава Башкортостана подчеркнул, что налаженные коммуникации с людьми, пострадавшими от деятельности недобросовестных застройщиков, позволили снять напряжение вокруг этой проблемы. При этом в республике остаётся ещё 72 долгостроя и около 3 тысяч обманутых дольщиков.

– У нас есть поручение Президента России Владимира Владимировича Путина о том, что к концу 2023 года обманутых дольщиков быть не должно. Поэтому работаем в этом направлении дальше, – сказал Радий Хабиров.

***

Глава Башкортостана Радий Хабиров назвал неудовлетворительным состояние и благоустройство набережной реки Белой в Уфе.

– Иметь в городе такую замечательную набережную и не получать от жителей ничего, кроме негатива, – это во многом наше поражение, – сказал руководитель региона, отвечая на вопрос корреспондента телеканала БСТ Азата Садрыева.

Радий Хабиров отметил, что республика свою часть работы выполнила, объект построен. Дальнейшим развитием территории должен заниматься город.

– Это очень интересный объект. Но оживить набережную оказалось не так просто. Да, что-то удалось исправить. В 2022 году, например, начали курсировать речные трамваи – уже хорошо, – отметил руководитель республики. – Администрация Уфы должна серьёзно заняться развитием набережной, привлекать сюда бизнес. А уже потом Минкультуры и Минспорта будут планировать здесь свои мероприятия.

***

Житель Башкортостана Ильнур Рамазанов в ходе прямой линии обратил внимание Радия Хабирова, что на уфимском железнодорожном вокзале перестали информировать пассажиров на башкирском языке. Это считалось визитной карточкой столичного вокзала. Осталось вещание только на русском и английском языках.

– Первый раз слышу об этом. Это неправильно. Аэропорт у нас анонсирует на русском и башкирском языках. Я лично проверял, – сказал Радий Хабиров. – Обязательно выясню, в чём дело.

***

Жители Стерлитамакского района записали видеообращение, в котором выразили благодарность за возможность путешествовать по Башкортостану по программе «Башкирское долголетие». Они поинтересовались, будет ли в следующем году продолжение этого социального проекта.

Руководитель региона поблагодарил Министерство семьи, труда и соцзащиты населения республики за реализацию программы «Башкирское долголетие» и отметил, что гордится ей.

– Столько радости в глазах, столько удовольствия у пожилых людей, которые ездят на экскурсии! Забегая вперёд, могу сказать – финансирование программы в следующем году мы увеличим в два раза. То есть в два раза больше жителей смогут посетить наши туристические места. Их количество, соответственно, тоже вырастет. Это очень здорово! – подчеркнул Радий Хабиров.

***

На прямой линии Глава Башкортостана ответил на вопрос из социальных сетей про нехватку медицинских специалистов узкого профиля.

– У меня есть ясное понимание, что врачей не хватает. Та положительная динамика, которая была у нас в 2019–2020 годах, остановилась к концу 2021 года. Потому что многие пожилые врачи и средний медперсонал, опасаясь коронавирусной инфекции, просто ушли из профессии, – сказал Радий Хабиров. – Для решения проблемы мы выделяли средства на привлечение в малые города и районы узких специалистов, запустили программу «Земский фельдшер». Если бы мы направляли в наши поликлиники и амбулатории выпускников Башкирского государственного медуниверситета, то вопрос бы постепенно решался.

Глава республики сообщил, что на каждом «Здравчасе» вопрос кадрового обеспечения здравоохранения будет рассматриваться в обязательном порядке.

– Этой темой должны заниматься и главы муниципалитетов. Выделять специалистам жильё, земельные участки, места в детских садах и т.д., – резюмировал Радий Хабиров.

***

Ветераны Учалинского горно-обогатительного комбината обеспокоены остановкой Сибайской обогатительной фабрики. В своём видеообращении на прямую линию они поинтересовались дальнейшей судьбой этого предприятия.

– Мы обсудили этот вопрос с руководством Уральской горно-металлургической компании. Для работы фабрики сегодня нет сырья, которое было привозным. Но мы уже наметили контуры решения этой проблемы, – сообщил Радий Хабиров. – Предприятие будет законсервировано. Около 200 его специалистов, согласно нашей договорённости с УГМК, перейдут на другую работу по специальности на территории Зауралья. Свободных вакансий сейчас много, мы даже их все не закроем.

Руководитель республики добавил, что вопросы доставки специалистов на предприятия и возможного их переезда ближе к рабочим местам будут обсуждать с жителями и руководством Уральской горно-металлургической компании.

– Я очень признателен руководству УГМК за ответственный подход и готовность к диалогу. Подчёркиваю: мы понимаем эту задачу и будем принимать решения в пользу людей, – заявил Радий Хабиров. – Я уже дал поручение Правительству республики. На следующей неделе Премьер-министр Андрей Геннадьевич Назаров приедет в Сибай и встретится с коллективом обогатительной фабрики для предметного обсуждения этого вопроса.

***

Директор Учалинской швейной фабрики Файруза Степаненко поблагодарила Главу Башкортостана за помощь, которую оказывает Правительство региона предприятиям лёгкой промышленности. В видеообращении она поинтересовалась сохранением существующих мер поддержки отрасли.

Радий Хабиров отметил, что в 2023 году в республике планируют увеличить объём поддержки предприятий легпрома, в том числе на закупку сырья и материалов.

– Мы выпускаем двигатели, производим бензин, а пошить платье или костюм иногда не можем. Хочется, чтобы это направление тоже развивалось, – сказал Радий Хабиров.

***

Главный редактор «Независимой уральской газеты» Линар Мингазов задал вопрос о сроках создания Восточного выезда из Уфы в современных условиях.

– Этот объект строили с 1990 года. Долгое время тоннель находился на консервации. Когда работы на нём не велись, не одна сотня миллионов ежегодно уходила на содержание – откачку воды, защитные мероприятия. Сейчас наша большая задача – его обязательно достроить, – отметил Радий Хабиров. – Финансирование идёт по графику, а строительство даже опережает план.

Глава республики добавил, что Восточный выезд позволит решить целый комплекс задач по развитию Уфимской агломерации.

– В городе появится дополнительный мост и сквозная трасса. Вся территория вокруг новой дороги станет инвестиционно привлекательной. Поэтому строительство жилья получит дополнительный импульс. Мы должны ясно понимать, что это точка будущего роста. Мы гордимся этим проектом. Его начинал первый Президент Башкортостана Муртаза Губайдуллович Рахимов, – подчеркнул Радий Хабиров. – Объект технически очень сложный, но там работают высококлассные специалисты.

Отметим, завершить строительство Восточного выезда планируют к концу 2023 года.

***

Глава Башкортостана сообщил на прямой линии, что лёгкая и пищевая промышленность республики получают дополнительные заказы для обеспечения продукцией Вооружённых сил России. Это поддерживает региональную экономику.

В частности, увеличился госзаказ на говядину, сахар, другие продукты питания. А швейные предприятия переориентировались на пошив обмундирования. У них появился гарантированный рынок сбыта.

– У нашей фабрики «Магеллан» уже столько заказов, что, если, например, захотите одеть взвод, вам предложат приходить в конце января 2023 года. Предприятие работает с максимальной загрузкой, – отметил Радий Хабиров. – Может быть, лучше было бы работать в прежнем режиме, но такова данность. И это всё-таки поддерживает экономику, люди получают зарплаты.

***

Экологический активист Мурад Шафиков задал Главе республики вопрос о том, насколько успешно в Башкортостане идет мусорная реформа.

Радий Хабиров напомнил, что в её начале тариф на вывоз ТКО в регионе был одним из самых низких в Приволжском федеральном округе. Это связано с тем, что первые два-три года реформы Башкортостан занимался формированием соответствующей инфраструктуры.

– Можем оценить проведённую работу на «четверку», – сказал Радий Хабиров. – Мы направили на эти цели значительные суммы из бюджета. Закупили и установили контейнеры, обустроили площадки для сбора мусора, помогли региональным операторам купить необходимую технику. Я благодарен за работу трём из четырёх регоператоров. С четвертым – компанией «Дюртюлимелиоводстрой» – я поручил расторгнуть договор.

Радий Хабиров отметил, что важный этап в обращении с отходами – сортировка, утилизация и захоронение мусора. Эта работа идёт менее успешно. Вместе с тем в республике строят мусоросортировочные станции.

Также в Башкортостане продолжаются работы по ликвидации несанкционированных свалок – из 3 005 убрали уже 2 007. По нацпроекту «Экология» к 2024 году в республике не должно остаться ни одной такой свалки.

***

Вопросы из соцсетей продолжали поступать в течение всей прямой линии. В нескольких обращениях шла речь о необходимости установки или ремонта освещения в населённых пунктах. Глава Башкортостана поручил проработать эти вопросы Министерству ЖКХ республики.

– В 2019 году мы приняли программу «Светлый город». Эти вопросы – хороший сигнал для меня о том, что к ней надо вернуться, – отметил Радий Хабиров.

Ещё один вопрос касался получения продукции «Молочной кухни» льготными категориями жителей республики. В соцсетях у Главы Башкортостана поинтересовались, зачем для получения молочных продуктов нужно каждые полгода предоставлять справку от педиатра.

Радий Хабиров поручил министру здравоохранения региона Айрату Рахматуллину оперативно заняться этим вопросом.

– Президент России поставил задачу избавить людей от лишних справок. Если эта бумага не нужна, надо оптимизировать процесс, – подчеркнул Глава республики.

Житель Уфы задал Главе Башкортостана вопрос о судьбе школы № 18 в Кировском районе – часть её здания находится в аварийном состоянии. Министра образования и науки республики Айбулат Хажин сообщил, что администрация Уфы готовит проектно-сметную документацию для включения объекта в Республиканскую адресную инвестиционную программу.

Также жителей региона интересовало, продолжат ли проводить сельскохозяйственные ярмарки.

– Мы их не закрываем, более того, сейчас подходит время для мясных ярмарок, – сказал Радий Хабиров.

***

На прямой линии Глава Башкортостана высоко оценил мемориальный комплекс с памятником Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе и подчеркнул, что реконструкция этого пространства ещё не завершена.

– Мы анализируем, изучаем первые этажи расположенных рядом госучреждений. Предполагаем разместить там музейные экспозиции, заведения общепита с блюдами башкирской кухни. Возможно, откроем небольшое кафе, – сказал Радий Хабиров. – Также на Советской площади появится интерактивная мультимедийная система для доступа к истории 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и её легендарного командира.

***

Отвечая на вопрос председателя Союза пограничников Башкортостана Валерия Черного о доставке гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, Радий Хабиров сообщил, что в регионе планируют создать логистический склад на площадке «Башсельхозтехники». С его помощью будут снабжать бойцов башкирских батальонов имени Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и Салавата Юлаева.

– Наша помощь очень ребятам нужна. Многие предприятия готовы помочь покупкой необходимых вещей и продуктов. При формировании третьего батальона мы договорились об организации логистического склада. Наша задача – хранение и сортировка, чтобы отправить бойцам только то, что нужно, – отметил Радий Хабиров. – Второй момент: контроль и прозрачность.

Глава Башкортостана добавил, что работа будет организована по схеме отправки гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР.

***

Председатель регионального совета «Поисковое движение России» в Башкортостане Владимир Волков на прямой линии Радия Хабирова спросил про возможность оформления страховки для волонтёров-поисковиков и тех, кто выезжает с гуманитарными конвоями на Донбасс.

– Ваш вопрос очень своевременный. В период коронавирусной инфекции мы уже на законодательном уровне страховали работу наших волонтёров. Поручаю Министерству семьи, труда и социальной защиты населения республики оперативно решить вопрос и в этом случае, – ответил Радий Хабиров.

***

Эксперт по туризму Рина Гринберг обратилась к Радию Хабирову с просьбой уделить больше внимания развитию природного парка «Иремель» в Белорецком и Учалинском районах. Ежегодно турпоток в этом направлении существенно увеличивается. У территории – большой туристический потенциал.

Руководитель региона отметил, что ни разу не был в природном парке «Иремель», и предложил до 1 февраля 2023 года провести в нём очередное заседание регионального отделения Русского географического общества.

– Я хочу внимательно осмотреть парк. Уверен, это совещание закончится реальными решениями, – сказал Радий Хабиров.

***

Главный редактор телеканала UTV Артём Войтюк поинтересовался планами по реконструкции улицы Октябрьской Революции в Уфе. Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что проект её модернизации начинает обретать черты. Так, уже определили подрядчика для первого этапа – переустройства инженерных сетей и дороги. Проезжую часть сократят в пользу более широких тротуаров. Улица станет полупешеходной. Следующий этап – благоустройство дворов расположенных здесь объектов культурного наследия.

– Источник финансирования я нашёл. Проведём закупочные процедуры, весной начнём работы. Только придется пересчитать проект, поскольку цены изменились, – сказал Глава республики.

***

Говоря об обеспечении безопасности школьников, Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что в большинстве образовательных учреждений этот вопрос решён.

– Эта тема очень важна для всех нас, потому что жизнь не прощает ошибок, – сказал Радий Хабиров. – Практически во всех городских школах мы выстроили систему экстренного оповещения и безопасности. Но справиться с деструктивными явлениями в молодёжной среде мы сможем только тогда, когда всё общество будет готово противостоять этому злу вместе с правоохранительными органами. Необходима общая бдительность, анализ ситуации и оперативное принятие решений.

***

Один из вопросов в социальных сетях касался сроков создания в Уфе IQ-парка. Глава Башкортостана отметил, что планы республики в отношении этого объекта не изменились.

– IQ-парк входит в состав межвузовского студенческого кампуса, который мы строим в рамках проекта Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, – сказал Радий Хабиров. – По соглашению с Министерством науки и высшего образования России мы должны сдать корпус парка к концу 2023 года. Работаем здесь в плановом режиме.

***

Главный редактор «РБК-ТВ» Равиль Ватолин на прямой линии Главы Башкортостана задал вопрос о планах крупных зарубежных инвесторов по дальнейшей реализации проектов в республике.

– Недавно я встречался с несколькими крупными западными инвесторами. Не буду их называть, чтобы у них не было проблем. Все они заявили о планах продолжать развивать свои проекты в Башкортостане и попросили поддержки, – сказал Радий Хабиров. – Мы ждём инвесторов из Турции и Венгрии, готовых направить ресурсы в особую экономическую зону «Алга». К сотрудничеству с нашей республикой проявляют интерес партнёры из Узбекистана. Белорусские коллеги строят под Уфой завод по производству коммунальной техники «Амкодор». Подчёркиваю: несмотря на санкции, предприниматели из целого ряда зарубежных стран продолжают у нас работать и готовы инвестировать в Башкортостан.

***

На прямой линии к Радию Хабирову обратилась школьница из Калтасинского района Анна Ишбулатова. Она рассказала, что во время поездки в Москву ей подарили развивающую настольную игру, посвящённую достопримечательностям столицы России. Игра помогает тренировать память и узнавать что-то новое. Девочка предложила выпустить подобную игру о знаковых местах республики.

Глава Башкортостана сообщил, что настольные игры о республике есть. Он добавил, что во время следующего визита в Калтасинский район заедет в гости, чтобы обсудить новые идеи.

– Для такого замечательного человечка мы обязательно что-то придумаем. Каждый раз отмечаю, какие у нас красивые дети, – сказал Радий Хабиров.

***

Директор детско-юношеского телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина обратилась к Главе Башкортостана с просьбой не сворачивать в республике производство национальных художественных фильмов и телепередач для детей и подростков. Она также пригласила Радия Хабирова на встречу с юными журналистами телеканала, которые недавно получили премию «ТЭФИ-KIDS».

Руководитель региона ответил, что с большим удовольствием встретится с ребятами.

– Ваш коллектив очень много делает для наших детей и культуры Башкортостана в целом, – подчеркнул Радий Хабиров.

***

Главный редактор газеты «Торатау» Ишимбайского района Гульнур Артыкаева спросила у Радия Хабирова о том, могут ли нынешние непростые отношения между Россией и странами Запада повлиять на процесс включения геопарка «Торатау» во Всемирную сеть геопарков ЮНЕСКО.

– Будет мракобесием, если наш геопарк не войдёт в этот список, – отметил Глава республики. – Эксперты из ЮНЕСКО, с которыми мы встречались в феврале 2022 года, – прежде всего ученые, и на них ситуация не повлияла. Отмечу, что мы не прекращаем взаимодействие с ЮНЕСКО ни по геопарку «Торатау», ни по включению пещеры Шульган-Таш в список Всемирного наследия.

***

В завершение прямой линии с Главой Башкортостана команда Центра управления республикой подвела итоги работы с обращениями жителей в социальных сетях. Всего в адрес руководителя региона поступило более 3 тысяч сообщений, в том числе около 2 тысяч – во время прямого эфира. Больше всего вопросов задали по темам дорог, частичной мобилизации и ЖКХ.

Глава республики поблагодарил жителей Башкортостана за активность и отметил, что все поступившие вопросы оформят в виде поручений. Профильные министерства и ведомства подготовят на них ответы.