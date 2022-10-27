Владимир Путин "Валдай" клубының пленар сессияһында сығыш яһаны

Главное из обращения Владимира Путина на "Валдае":
— Власти предержащие хотят жить без всяких правил;
— В мире наблюдается деградация мировых институтов, размывание принципа коллективной безопасности, подмена международного права "правилами";
— Запад в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение, они всегда действуют на обострение;
— События в мире продолжают развиваться по негативному сценарию, переросли в системный кризис в разных сферах;
— На Западе нет единства;
— Уничтожение европейских газопроводов — запредельно;
— Политика Запада — кровавая и грязная, она отрицает суверенитет стран и народов.
Также Путин упомянул среди действий Запада разжигание войны на Украине, провокации вокруг Тайваня, ситуацию с продовольствием в мире.
ӨҪТӘМӘЛӘР:
Другие заявления Владимира Путина:
— Россия пыталась выстроить отношения с Западом и НАТО, ее посыл был один — давайте жить дружно;
— Россия не бросает вызов странам Запада, а отстаивает свое право на существование;
— Россию не получилось и не получится никогда уничтожить и "смахнуть" с геополитической карты;
— Смысл нынешнего исторического момента в том, что перед всеми странами открываются возможности для оригинального пути развития;
— Запад поставляет станки и оборудование — губит местное машиностроение;
— Используя доллар как оружие, Запад дискредитировал идею резервной валютной системы;
— Переход на национальные валюты будет набирать темп, такие расчеты будут доминировать;
— Пользу от мировой торговли должно получать большинство, "а не отдельные сверхбогатые корпорации".
— Владимир Путин про налаживание мирной жизни в Чечне после победы над терроризмом: мы не оглядывались назад, а шли вперед.