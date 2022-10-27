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27 Октябрь , 19:35

Владимир Путин "Валдай" клубының пленар сессияһында сығыш яһаны

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Әле Владимир Путин "Валдай" клубының пленар сессияһында сығыш яһай
Әле Владимир Путин "Валдай" клубының пленар сессияһында сығыш яһай

Главное из обращения Владимира Путина на "Валдае": 
 
— Власти предержащие хотят жить без всяких правил; 
 
— В мире наблюдается деградация мировых институтов, размывание принципа коллективной безопасности, подмена международного права "правилами"; 
 
— Запад в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение, они всегда действуют на обострение; 
 
— События в мире продолжают развиваться по негативному сценарию, переросли в системный кризис в разных сферах; 
 
— На Западе нет единства; 
 
— Уничтожение европейских газопроводов — запредельно; 
 
— Политика Запада — кровавая и грязная, она отрицает суверенитет стран и народов. 
 
Также Путин упомянул среди действий Запада разжигание войны на Украине, провокации вокруг Тайваня, ситуацию с продовольствием в мире.

ӨҪТӘМӘЛӘР

Другие заявления Владимира Путина: 
 
— Россия пыталась выстроить отношения с Западом и НАТО, ее посыл был один — давайте жить дружно; 
 
— Россия не бросает вызов странам Запада, а отстаивает свое право на существование; 
 
— Россию не получилось и не получится никогда уничтожить и "смахнуть" с геополитической карты; 
 
— Смысл нынешнего исторического момента в том, что перед всеми странами открываются возможности для оригинального пути развития; 
 
— Запад поставляет станки и оборудование — губит местное машиностроение; 
 
— Используя доллар как оружие, Запад дискредитировал идею резервной валютной системы; 
 
— Переход на национальные валюты будет набирать темп, такие расчеты будут доминировать; 
 
— Пользу от мировой торговли должно получать большинство, "а не отдельные сверхбогатые корпорации". 
 
— Владимир Путин про налаживание мирной жизни в Чечне после победы над терроризмом: мы не оглядывались назад, а шли вперед.

Автор:Айбулат Ишназаров
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