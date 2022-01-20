Радий Хәбиров: "Скоро у нас Олимпиада"

А это значит, что у нас будет возможность поболеть за наших родных башкирских спортсменов, которые в составе сборной России поедут в Пекин. Еще пока не понятно, кого из хоккеистов отберут, ждём. А сегодня я начинаю представлять тех спортсменов, кто уже точно в команде, за кого мы будем болеть и, уверен, гордиться их достижениями.

✅Эдуард Латыпов - призёр чемпионата мира и Европы по биатлону, призёр чемпионата мира по летнему биатлону, победитель Универсиады, чемпион мира и Европы среди юниоров, призер Кубка мира – 2020/2021.

✅Антон Бабиков (запасной) - чемпион мира 2017 г. в мужской эстафете по биатлону, трёхкратный чемпион Европы и трехкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы, победитель и призер чемпионата России в гонке преследования.

✅Семен Елистратов - олимпийский чемпион 2014 г. в эстафете и бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 г. на дистанции 1500 метров по шорт-треку, чемпион мира 2015 г. на дистанции 1500 м, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира, пятикратный бронзовый призёр чемпионатов мира; многократный чемпион Европы; обладатель Кубка мира на дистанции 1000 м.

✅Ростислав Гайтюкевич - чемпион мира среди юниоров по бобслею, обладатель бронзовой медали чемпионата Европы, призёр этапов Кубка мира, победитель и призёр этапов Кубка Европы, двукратный чемпион России.

✅Юлия Беломестных - бронзовый призёр чемпионата России по бобслею, участница Олимпийских игр 2018 г.

✅Александр Третьяков - первый в истории скелетона России олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, серебряный призер Кубка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион России.

Всем желаю удачи и достойных побед!

Вперед, Россия! Алга, Башкортостан!