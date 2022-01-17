Радий Хабиров: «Башинформ» - это наш главный и самый сильный информационный партнер

Сегодня, 17 января, Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил информационное агентство «Башинформ». Свой визит он начал с осмотра конференц-холла, где руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации Башкортостана Максим Ульчев и и.о. генерального директора ИА «Башинформ» Диля Сагитова рассказали о планах по реконструкции зала, в котором ремонт не проходил с начала 2000-х годов.

Радий Хабиров также посетил ньюсрум информационного агентства, где ознакомился с работой редакции. По словам главного редактора ИА «Башинформ» Руслана Шарафутдинова, информационный поток в 3000 новостей в месяц в режиме 24/7 формируют всего 15 журналистов.

«Коллектив агентства делает все необходимое для того, чтобы удерживать занимаемые лидирующие позиции среди интернет-СМИ, совмещая высококонкурентный новостной трафик с выполнением государственного заказа по освещению работы органов власти и активного продвижения позитивной социальной повестки. Нагрузка на журналистов агентства выпадает очень большая. К сожалению, когда идет сплошным потоком конвейер новостей, не всегда хватает времени и сил на глубину «вспашки». Для развития перспективных направлений и создания новых форматов и продуктов нам нужны дополнительные ресурсы», - пояснил Руслан Шарафутдинов.

По итогам 2021 года группа сайтов «Башинформа» – новостной сайт вместе с «Общественной электронной газетой» – самое цитируемое и посещаемое СМИ Башкортостана. Среднее ежемесячное число просмотров «Башинформа» без учета соцсетей доходит до 7 млн, а число уникальных посетителей — до 1,7 млн человек. Суммарное число подписчиков групп информационного агентства в различных соцсетях в прошлом году превысило 650 тысяч и является самой крупной в регионе. Лидирующие позиции «Башинформ» стабильно занимает и среди государственных СМИ Приволжского федерального округа.

«Сегодня информационное пространство живет в режиме очень острой конкуренции, СМИ конкурируют с социальными сетями. И для государственных средств массовой информации одной из главных задач является не только рассказывать людям то, чем занимается власть, но и зачем она это делает», - отметил Радий Хабиров.

Не менее важным условием эффективного развития ИА «Башинформ» является активная работа в социальных сетях. Всего несколько специалистов отдела продвижения формируют, выпускают и продвигают основной контент агентства с учетом особенностей разных соцсетей, делает уникальные публикации и визуализации.

«Сегодня важно не только написать хорошую новость, но и активно продвигать ее в социальных сетях. Роль seo, smm критично важна для всех СМИ и мы этому уделяем самое большое внимание. Это необходимо и для удержания наших высоких позиций, продвижения информационной повестки и создания новых различных мультимедийных форматов», - сказал главный редактор ИА «Башинформ».

В 2021 году агентство «переехало» на единую административную панель СМИ, был запущен новый дизайн сайта. Сайт стал более современным, технологичным и сквозным для всех государственных СМИ на основе ленты «Башинформа». В этом году планируется дальнейшее развитие спецпроектов и новых форматов контента. Будет расширено присутствие в соцсетях, усилена работа с новостными агрегаторами. В планах у редакции - организация своей видеогруппы, которая бы занималась созданием коротких видеороликов. Радий Хабиров поручил руководителю Агентства по печати и средствам массовой информации совместно с руководством «Башинформа» собрать все предложения по дальнейшему развитию информационного агентства и представить ему для рассмотрения.

«Я пришел вам сказать большое спасибо. Для нашей управленческой команды вы - наш главный партнер. Мало сделать что-то хорошее, надо уметь правильно это донести до населения. «Башинформ» - это наш главный и сильный информационный партнер», - сказал Глава Башкортостана во время встречи с коллективами Агентства по печати и СМИ РБ и ИА «Башинформ».

Автор:Азат Гиззатуллин