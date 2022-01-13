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Андрей Назаров: "Поработал на Гайдаровском форуме в Москве"

Выбрал самую актуальную для нас сейчас тему - развитие минерально-сырьевой базы в регионах - и принял участие в её обсуждении. Полезных ископаемых мы добываем много - это наша традиционная специализация, - а вот геологоразведка и вообще качество управления отраслью у нас сильно хромают.

Республике нужно стимулировать работающие в этой сфере компании. Пока же они сталкиваются со слишком большим количеством проблем - от административных барьеров до ценовых рисков, поэтому и ведут себя очень осторожно. В итоге - сфера развивается гораздо медленнее, чем могла бы.Кроме того, ещё у нас есть проблема дефицита кадров. Их попросту не хватает. Сейчас средний возраст тех, кто работает в отрасли, - более 50 лет. Люди уходят на пенсию, а молодых специалистов им на замену приходит мало - да и те, что есть, не очень хорошо подготовлены. Учебные заведения обучают студентов на старом оборудовании и без учёта современного состояния дел на предприятиях. Переломить тенденцию получится только за счет включения в эту работу государства. Оно должно создать максимально комфортные условия для входа бизнеса в геологоразведку. Мы недавно запустили проект «магазин готовых решений». Я как-то уже о нем рассказывал. Его суть в том, что мы сами ищем месторождения для инвестора, изучаем их, готовим для него проработанный бизнес план со всеми документами, с подробнейшим описанием недр, с проектом подведения к нему инженерных сетей, его логистических особенностей и так далее. Предприниматель получает полностью упакованный проект, который позволяет ему сократить срок разведки и подготовки месторождения к эксплуатации в 2-3 раза.

Мы сейчас в республике сопровождаем чуть больше десяти небольших нефтяных компаний. На их примере видим недоработки нынешней системы. Чтобы их исправить, нужно освобождать недропользователей от налогов в части затрат на подготовку персонала и на перспективные научные изыскания. А ещё нужно разрабатывать актуальную программу обучения для студентов, проводить переподготовку педагогов и закупать новое оборудование в учебные заведения. Думаю, что делать это нам лучше совместно с предприятиями отрасли.

Знаю, что сотрудники правительства мои посты читают, так вот, коллеги, считайте написанное официальным поручением. Подготовьте, пожалуйста, предложения.

Всем здоровья!

Автор:Приемная Комиссия

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