Эксперты – «Уникальность уфимского форума – в его пользе и практичности»

- Я впечатлён результатами, которые удалось достичь Башкирии за время пандемии в эконмической сфере, в частности для поддержки малого и среднего бизнеса. Этот форум эта неделя доказывает, что процесс поддержки бизнеса идет, он насыщается реальными делами. И форум прошел успешной он одной из точек, которые предполагает дальнейший рост и дальнейшее развитие, - говорит исполнительный секретарь делового совета ШОС Сергей Канавский. - Площадка, которую республика создала и второй год подряд продвигает и реализует очень полезна в практическом плане для обсуждения конкретных вопросов и проектов. Это не дискуссия в широкой рамке «чтобы неплохо было бы сделать чтобы улучшать жизнь во всем мире». Это конкретные проекты и конкретные инициативы, которые обсуждаются с точки зрения их развития и реализации. В этом уникальность площадки, поэтому хочется, чтобы она только набирала обороты, - говорит заместитель генерального директора информационного агентства «ТАСС» Андрей Соколов. Международная неделя бизнеса - 2021 прошла в Уфе в комбинированном формате: онлайн и офлайн. Часть спикеров собрались на площадке, часть присоединились к дискуссии по конференц-связи. Деловая программа была посвящена в целом экономике, экспорту, инвестициям, медиа, а также поддержке малого и среднего бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС.