В Уфе в открытом диалоге сошлись предприниматели и государство

Участниками «Открытого диалога» стали руководители и представители региональных органов власти, институтов развития бизнеса, общественных объединений предпринимателей и, собственно, сами бизнесмены – от индивидуальных предпринимателей до директоров крупных компаний. Одновременно к двустороннему общению подключились практически все бизнес-структуры муниципалитетов Башкирии. Ключевая тема обсуждения - отношения государства и бизнеса в части мер поддержки предпринимательства в непростых условиях пандемии.

Модератором дискуссии с участием главы генерального директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) Александра Исаевича и председателя Госкомитета РБ по предпринимательству Нияза Фазылова выступил известный российский радио- и телеведущий, киноактер, кинорежиссер Александр Гордон. Помогала ему бизнес-шериф Белебеевского района Татьяна Горденко. Она и ответила на первый вопрос модератора, кто такие бизнес-шерифы в Башкирии?

- Мы связующее звено между предпринимателями и всеми возможными структурами, которые встречает бизнесмен на деловом пути. Этому уникальному институту – два года, но он уже доказал свою эффективность в республике. Со всеми вопросами, начиная с того, как начать дело или организовать экспорт продукции или услуг, заканчивая своими спорами с администрацией территории, налоговыми, надзорными органами – предприниматель теперь в первую очередь обращается к муниципальному бизнес-шерифу. А далее, что называется «под ручку» мы пробиваем вместе дорогу бизнесу, - рассказала Татьяна Горденко.

- Мы постоянно совершенствуем и развиваем инструментарий поддержки предпринимательства, причем, стараемся следовать озвученным потребностям бизнеса. Никто лучше предпринимателей, в конечном итоге, не подскажет, что им жизненно необходимо в конкретный момент. Вот по поручению Президента России Владимира Путина «зонтичный» механизм предоставления поручительств под займы начал действовать с сентября 2021 года. За три месяца под 50-процентное поручительство Корпорации МСП мы выдали более 1500 кредитов бизнесу на 12,7 млрд рублей. При этом каждый четвёртый кредит получили предприниматели из числа пострадавших от пандемии отраслей. За счёт контроля структуры кредитных портфелей добились снижения процентной ставки для бизнеса, сейчас она в среднем составляет 10 процентов, а средний размер кредита составил около 9-10 млн рублей, - сообщил Александр Исаевич.

Глава Корпорации МСП рассказал, что формы и формат поддержки малого среднего предпринимательства постоянно меняются. Во многих регионах страны Корпорация запускает пилотные экспериментальные проекты, которые в случае успеха распространяются по всей стране.

- Три последних года предприниматели на самом деле проходили проверку на прочность, на приверженность бизнесу. Мы только сейчас видим, что началось взрывное восстановление бизнес-активности – начинаем выходить на дороконавирусные показатели. Здесь скорее не в чистом виде история успеха Башкирии, сколько следствие нашей скоординированной работы с коллегами, в первую очередь, с министерством экономического развития России, с Корпорацией МСП. И главный тренд сегодняшнего дня – трансформация мер государственной поддержки бизнеса и предпринимательства, - подтвердил Нияз Фазылов.

Александр Исаевич сообщил, что Корпорация МСП близка к реализации радикального смягчения административного давления на бизнес.

- Вчера Михаил Мишустин одобрил наш законопроект по внесению изменений в действующий КоАП и скоро его начнут рассматривать в федеральном парламенте, ждем, что в весеннюю сессию он будет принят. В нем четыре наших инициативы. Это установление права предпринимателя на ошибку — отказ от штрафов при первом нарушении в пользу предупреждения, если никому при этом не причинен вред. Во-вторых, предлагается уменьшить размеры штрафов для микро- и малых предприятий, приравняв их к штрафам ИП. В-третьих, исключение возможности двойной ответственности за одно и то же нарушение: не следует штрафовать одновременно юридическое и должностное лицо. И последнее: санкции в рамках одной проверки не должны суммироваться – «одна проверка — один штраф». Как эти поправки могут улучшить деловой климат и сказаться на развитии предпринимательства, не мне вам говорить, - сказал Александр Исаевич.

В завершении «Открытого диалога» прошла церемония награждения лучших предпринимателей республики за выдающийся вклад в развитие бизнес-среды региона, создание новых рабочих мест и формирование имиджа предпринимательства. Александр Исаевич вручил им Благодарность МСП, а первый заместитель премьер-министра правительства республики Рустам Муратов – Благодарность Главы РБ.