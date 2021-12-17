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17 Декабрь 2021, 16:22

Средства Венчурного фонда Башкирии направят на создание кластера беспилотной авиации

Фото:Олег Яровиков

В венчурном фонде Башкортостана на данный момент аккумулировано 100 млн рублей. Об этом на пресс–подходе на полях Международной недели бизнеса, который проходит в Уфе, заявил первый вице–премьер - министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов.

По его словам, эти средства в первую очередь планируется направить на создание кластера беспилотной авиации в республике.

«Долгие годы капитализация Венчурного фонда уходила на содержание его аппарата. У нас, наконец, дошли до него руки. Решение по направлению средств уже принято, мы сейчас отрабатываем необходимые механизмы», - отметил Рустам Муратов.

Целью деятельности Венчурного фонда является создание инфраструктуры финансирования малых предприятий в научно-технической сфере Башкортостана.

Автор:Приемная Комиссия

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