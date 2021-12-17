Как в Башкирии получить деньги на строительство жилья

Все новостиОбществоСЕГОДНЯ, 19:21Как в Башкирии получить деньги на строительство жилья

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На Международной неделе бизнеса в Уфе состоялся диалог застройщиков с банками. Большое внимание было уделено получению кредитных ресурсов строительными организациями, работающими в малых городах.

Переход с долевого финансирования на проектное, инициированный президентом Владимиром Путиным, сначала был воспринят в штыки. Застройщики прогнозировали и многократное повышение цен на строящееся жилье, и банкротство большого количества строительных организаций, и прочие негативные сценарии. Постепенно страсти улеглись, и застройщики начали работать по новой схеме, которая предполагает получение средств граждан со специального банковского счета только по завершении строительства.

— На сегодняшний день эксперты положительно оценивают переход строительной отрасли на систему финансирования с привлечением эскроу-счетов. В Башкирии активно применяется проектное финансирование. В целом прослеживается положительная динамика использования данного механизма, — отметила исполнительный директор Ассоциации застройщиков РБ Адель Сайфуллина и добавила, что если в ноябре прошлого года механизм привлечения эскроу-счетов использовали тоолько 44 процента застройщиков, то сегодня — 70. С момента запуска программы проектного финансирования в Башкирии после завершения строительства раскрыты 4100 счетов эскроу. За год показатель проектного финансирования по республике вырос в два раза. По словам и.о. министра строительства и архитектуры РБ Егора Родина, один из самых серьезных вопросов — привлечение проектного финансирования региональными застройщиками, возводящими дома в малых городах.

С ним согласился и директор департамента строительства, архитектуры и комплексного развития территорий правительства РБ Олег Байдин.

— По Башкирии с привлечением проектного финансирования работают 89 застройщиков, они реализуют 156 проектов общим объемом 1 525 000 квадратных метров жилья. В прошлом году было 56 застройщиков, 99 проектов и 1 412 000 квадратных метров жилья. Это говорит о положительной динамике по республике, — высказался он и назвал лидеров проектного финансирования в республике. — Лидерами по данному направлению являются компании: «Архстройинвестиции», «Первый трест», «Третий трест», «Садовое кольцо». В прошлом году среди лидеров были ПСК-6, «Стройиндустрия». Эскроу-счета открывают в Сбербанке (67 застройщиков), Банке «Дом.рф» (12), а также в «Промстройбанке» и ВТБ.

На 1 ноября 2021 года в банки было подано 344 заявки, в том числе пока одобрены только 103, 89 — отклонены. Олег Байдин отметил, что требования к застройщикам едины, как в мегаполисах, так и небольших и удаленных от центра городах. При этом маржинальность проектов значительно различается.

— Причинами отказов банков, помимо отписок, недоимок по налогам у застройщика, являются неэффективность или низкая маржинальность проектов. Исходя из этих условий, отрасль могут покинуть небольшие компании, которые работают не в столице. Естественно, есть риск недостижения показателя, поставленного президентом РФ Владимиром Путиным, — заявил руководитель департамента и высказал позицию правительства.

Он подчеркнул, что для недопущения такого сценария развития событий необходима слаженная работа органов госвласти, строительного сектора и банковского сообщества.

— Правительством РБ во главе с Андреем Назаровым предложено предусмотреть возможности сокращения сроков рассмотрения заявок, так и снижение процентной ставки по таким кредитам застройщикам, — сообщил Олег Байдин и добавил, что необходимо снижение требований банков к доле участия застройщиков в финансировании проекта.