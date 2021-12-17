Евразийский экономический центр в Башкирии станет инструментом межрегионального сотрудничества

- Попытки запустить межрегиональные проекты в нашей стране встречаются часто. Как должен быть запущен этот механизм для реализации эффективного сотрудничества? – обозначил проблему Андрей Соколов, заместитель директора ИА ТАСС.

- Межрегиональные проекты и межмуниципальные проекты — тренд, о котором давно говорится, но при этом далеко не все проекты имеют эффективность. Тема инвестиций приобрела наибольшую важность, чем, например, 10 лет назад. Мы рассматриваем как локальные инвестиции, так и иностранные, которые увеличивают число рабочих мест на предприятиях, улучшают уровень жизни, — отметила вице-президент национального Центра стратегических разработок Татьяна Караваева. По ее мнению, для формирования крупных проектов должна быть создана инфраструктура. В межрегиональных проектах - на территории нескольких регионов совместными усилиями.

Научный сотрудник Центра отраслевой экономики НИФИ Министерства финансов РФ Максим Иванов подчеркнул высокое значение комплексного инвестиционного проекта Евразийский экономический центр для регионального социально-экономического развития Башкирии.

- Страны Евразийского союза при сотрудничестве ориентированы на макроэкономику. Для таких партнеров приоритетнее отдельные направления: Урал, Сибирь, Приволжье. Именно поэтому Башкирия должна рассматривать политику кооперации, чтобы получить преимущество на международной арене. Эффективными направлениями для кооперации могли бы стать поставки сырья и его обмен, внутренний туризм между регионами, - отметил Максим Иванов.

Автор:Денис БОРОДИН