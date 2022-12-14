В Уфе открылась Международная неделя бизнеса

«В прошлом году партнером нашего форума был Казахстан. Продолжаем эту хорошую традицию. Партнер форума в этом году – Беларусь. С этими странами у нас самое плодотворное сотрудничество и стратегически развиваются отношения. Вместе мы реализуем много важных проектов. Я приветствую наших зарубежных коллег, они сделали непростой выбор, но находятся вместе с нами. 20 стран мира сегодня представлены у нас в Уфе. Хочу поблагодарить флагманов промышленности нашей республики. Без эффективной работы компаний «Газпрома», «Башнефти», Башкирской содовой компании, предприятий Ростеха республика не была бы такой успешной. За эти годы, надеюсь, мы сумели доказать, что эффективно работаем, умеем держать слово. Думаю, что Неделя бизнеса будет полезной для всех», - сказал на церемонии открытия Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Участников форума ждут три тематических дня:

14 декабря – Технологическое развитие. Обгоняя вызовы

15 декабря – ШОС. Созидательная повестка международных отношений

16 декабря – Новая формация экономических приоритетов России.

В повестке форума – съезд Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития, реализация проектов в промышленности с помощью промышленных кластеров и промышленных парков, первый съезд международной дискуссионной площадки «Уфимский диалог».

На полях международной недели бизнеса планируется заключить 55 соглашений, из них 25 инвестиционных. В рамках этих соглашений появится 1,5 тысячи новых рабочих мест. Инвестиции будут вложены в науку и технологии, в строительство школ и агрокомплексов, в производство полимеров, создание логистических центров и модернизацию придорожного сервиса.