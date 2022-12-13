Правительство России просубсидирует скидку на покупку деревянных домокомплектов

Об этом заявил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами 21 ноября. Также в ходе совещания обсуждался вопрос о проведении капитального ремонта образовательных учреждений.





Прежде всего, глава российского правительства напомнил, что ранее кабмином уже были запущены льготные ипотечные программы, в том числе на строительство индивидуальных домов. Премьер-министр РФ отметил, что они востребованы гражданами.

«Механизмы также поддержали строительный комплекс и отечественных производителей стройматериалов. О важности этих шагов говорил Президент. Мы продолжим принимать необходимые меры, предоставляя людям возможность выбирать для проживания не только квартиру, но и собственный дом. В том числе – через создание новых инструментов для компаний, которые занимаются производством деревянных домокомплектов», - сказал Михаил Мишустин.

Он также отметил важность снижения издержек на квадратный метр, чтобы граждане могли купить недорогое жилье и тем самым сохранить на рынке спрос на продукцию строительной отрасли. Премьер-министр РФ сообщил, что подготовлено постановление о порядке предоставления субсидий из федерального бюджета производителям деревянных домов. Предпринимателям, желающим принять участие в новой программе, предстоит пройти конкурсный отбор, организатором которого выступит Минпромторг. Участники должны выполнить ряд условий: цену домокомплекта установить в размере не более 3,5 млн рублей и предоставить покупателям скидки до 10% от стоимости. На предоставление субсидий производителям планируется выделять не менее 300 млн рублей ежегодно.

«Рассчитываем, что такие меры совместно с тем комплексом решений, который уже действует, дадут людям больше возможностей по приобретению собственного жилья, а также поддержат спрос на деревянные дома заводского изготовления, сохраняя рабочие места и занятость на производствах», -подчеркнул премьер-министр.

Фото: Башинформ

Источник: https://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=23860