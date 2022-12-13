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Бөгөн, 17:19

Правительство России просубсидирует скидку на покупку деревянных домокомплектов

Правительство РФ расширяет возможности для людей по приобретению собственного жилья.

Правительство России просубсидирует скидку на покупку деревянных домокомплектов
Правительство России просубсидирует скидку на покупку деревянных домокомплектов

Об этом заявил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами 21 ноября. Также в ходе совещания обсуждался вопрос о проведении капитального ремонта образовательных учреждений.

Прежде всего, глава российского правительства напомнил, что ранее кабмином уже были запущены льготные ипотечные программы, в том числе на строительство индивидуальных домов. Премьер-министр РФ отметил, что они востребованы гражданами.

«Механизмы также поддержали строительный комплекс и отечественных производителей стройматериалов. О важности этих шагов говорил Президент. Мы продолжим принимать необходимые меры, предоставляя людям возможность выбирать для проживания не только квартиру, но и собственный дом. В том числе – через создание новых инструментов для компаний, которые занимаются производством деревянных домокомплектов», - сказал Михаил Мишустин.

Он также отметил важность снижения издержек на квадратный метр, чтобы граждане могли купить недорогое жилье и тем самым сохранить на рынке спрос на продукцию строительной отрасли. Премьер-министр РФ сообщил, что подготовлено постановление о порядке предоставления субсидий из федерального бюджета производителям деревянных домов. Предпринимателям, желающим принять участие в новой программе, предстоит пройти конкурсный отбор, организатором которого выступит Минпромторг. Участники должны выполнить ряд условий: цену домокомплекта установить в размере не более 3,5 млн рублей и предоставить покупателям скидки до 10% от стоимости. На предоставление субсидий производителям планируется выделять не менее 300 млн рублей ежегодно.

«Рассчитываем, что такие меры совместно с тем комплексом решений, который уже действует, дадут людям больше возможностей по приобретению собственного жилья, а также поддержат спрос на деревянные дома заводского изготовления, сохраняя рабочие места и занятость на производствах», -подчеркнул премьер-министр.

Фото: Башинформ

Источник: https://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=23860

Автор:Айбулат Ишназаров
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