+13 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
15 Октября , 04:00

"... бөтә башҡорттар ҙа бер тауыштан тороп, аяҡ өҫтө баҫып алҡышлай башланы"

Ҡурай көнө уңайынан "Башҡортостан геройҙары" программаһының беренсе уҡыу ағымы финалсыһы тарихын иҫкә төшөрәбеҙ.

Добавить в предпочтительные источники Google
"... бөтә башҡорттар ҙа бер тауыштан тороп, аяҡ өҫтө баҫып алҡышлай башланы""... бөтә башҡорттар ҙа бер тауыштан тороп, аяҡ өҫтө баҫып алҡышлай башланы"
"... бөтә башҡорттар ҙа бер тауыштан тороп, аяҡ өҫтө баҫып алҡышлай башланы"

Заһир Вәлиев ҡурайҙың бөтә донъя башҡорттары өсөн берҙәмлек һәм илһөйәрлек символына әйләнеүенә сағыу миҫал килтерҙе.

Сүриәлә командировкала булған саҡта инженер-сапер полкының хәрби оркестры начальнигы капитан Юлтимеров ҡайҙандыр ҡурай тапҡан. Милли инструменттың таныш тауыштары Башҡортостандан бөтә яугирҙарҙы берләштерҙе.

"Ул үҙенең ҡурайын алып, уйнай башланы, һәм унда бөтә башҡорттар ҙа бер тауыштан тороп, аяҡ өҫтө баҫып алҡышлай башланы. Шуға күрә, әлбиттә, ҡурай – ул беҙҙең ерҙәрҙең, республикабыҙҙың айырылғыһыҙ өлөшө. Уның сығышы беҙгә бик оҡшаны, һәм мин башҡорт халҡының улым булыуым менән ғорурланам", - тине ул. 

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика