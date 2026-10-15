Заһир Вәлиев ҡурайҙың бөтә донъя башҡорттары өсөн берҙәмлек һәм илһөйәрлек символына әйләнеүенә сағыу миҫал килтерҙе.
Сүриәлә командировкала булған саҡта инженер-сапер полкының хәрби оркестры начальнигы капитан Юлтимеров ҡайҙандыр ҡурай тапҡан. Милли инструменттың таныш тауыштары Башҡортостандан бөтә яугирҙарҙы берләштерҙе.
"Ул үҙенең ҡурайын алып, уйнай башланы, һәм унда бөтә башҡорттар ҙа бер тауыштан тороп, аяҡ өҫтө баҫып алҡышлай башланы. Шуға күрә, әлбиттә, ҡурай – ул беҙҙең ерҙәрҙең, республикабыҙҙың айырылғыһыҙ өлөшө. Уның сығышы беҙгә бик оҡшаны, һәм мин башҡорт халҡының улым булыуым менән ғорурланам", - тине ул.