Башҡортостандан шәфҡәт туташы яугирҙарҙы ҡотҡарырға юлланды

Бынан ары Юлия Кузнецова дауахана палатаһы урынына хәрби-ялан госпиталендә эшләйәсәк. Ҡыйыу Учалы ҡыҙы илдең Оборона министрлығы менән контракт төҙөнө, тип хәбәр итте район башлығы Руслан Ғиләжетдинов.
"Беҙҙең "Роса" позывнойлы яҡташыбыҙ Уральск ауылынан. Бөгөн Мейәстә йәшәй. Ә хәҙер егеттәребеҙҙе ҡотҡарған урында хеҙмәт итә. Ул ҡала дауаханаһында эшләй. Әммә махсус операция башланғас, ситтә ҡала алмай. Юлия үҙенең урыны тыныс палатала түгел, ә ҡулдары һәм белеме иң күп ғүмерҙе ҡотҡарырлыҡ урында икәнен аңлаған. "Роса" был юлды үҙе һайлаған. Был ысын характер — саҡырыуҙы көтөп тормау, ә барыу һәм иң яҡшы белгәнде эшләү», — тип һөйләне район башлығы.
Юлия хәрби-ялан госпиталендә хеҙмәт итә. Уның бурыстарына беренсе ярҙам күрһәтеү һәм яралы яугирҙарҙы ҡарау инә. Хеҙмәттәштәре уның тыныслығын һәм ҡатмарлы шарттарға ышанысын билдәләй.
"Беҙ бында егеттәргә ысынлап та кәрәк! Кем, әгәр беҙ булмаһаҡ?"- ти Юлия.