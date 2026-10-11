+16 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
11 Октября , 07:00

Башҡортостандан шәфҡәт туташы яугирҙарҙы ҡотҡарырға юлланды

Учалы районында тыуып үҫкән гүзәл зат РФ Оборона министрлығы менән контракт төҙөнө.

Добавить в предпочтительные источники Google
Башҡортостандан шәфҡәт туташы яугирҙарҙы ҡотҡарырға юлландыБашҡортостандан шәфҡәт туташы яугирҙарҙы ҡотҡарырға юлланды
Башҡортостандан шәфҡәт туташы яугирҙарҙы ҡотҡарырға юлланды



Бынан ары Юлия Кузнецова дауахана палатаһы урынына хәрби-ялан госпиталендә эшләйәсәк. Ҡыйыу Учалы ҡыҙы илдең Оборона министрлығы менән контракт төҙөнө, тип хәбәр итте район башлығы Руслан Ғиләжетдинов.

"Беҙҙең "Роса" позывнойлы яҡташыбыҙ Уральск ауылынан. Бөгөн Мейәстә йәшәй. Ә хәҙер егеттәребеҙҙе ҡотҡарған урында хеҙмәт итә. Ул ҡала дауаханаһында эшләй. Әммә махсус операция башланғас, ситтә ҡала алмай. Юлия үҙенең урыны тыныс палатала түгел, ә ҡулдары һәм белеме иң күп ғүмерҙе ҡотҡарырлыҡ урында икәнен аңлаған. "Роса" был юлды үҙе һайлаған. Был ысын характер — саҡырыуҙы көтөп тормау, ә барыу һәм иң яҡшы белгәнде эшләү», — тип һөйләне район башлығы.

Юлия хәрби-ялан госпиталендә хеҙмәт итә. Уның бурыстарына беренсе ярҙам күрһәтеү һәм яралы яугирҙарҙы ҡарау инә. Хеҙмәттәштәре уның тыныслығын һәм ҡатмарлы шарттарға ышанысын билдәләй.

"Беҙ бында егеттәргә ысынлап та кәрәк! Кем, әгәр беҙ булмаһаҡ?"- ти Юлия.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика