+5 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
10 Октября , 04:00

«Муза»ның үтенесен ситтә ҡалманы

 Мәсетле районының Дыуан-Мәсетле ауыл биләмәһе хакимиәтенән:

Добавить в предпочтительные источники Google
«Муза»ның үтенесен ситтә ҡалманы«Муза»ның үтенесен ситтә ҡалманы
«Муза»ның үтенесен ситтә ҡалманы

 

– Биләмә халҡы изге күңелле, ҡайнар йөрәкле яугир ҡыҙы «Муза»ның үтенесен ситтә ҡалдырманы.

«Муза» — Дыуан-Мәсетлелә тыуып үҫкән. Апрель айынан алып алғы һыҙыҡтағы госпиталдә контракт буйынса хеҙмәт итә. Ҡыҫҡа ваҡытлы ялға ҡайтҡан сағында, яраланған яугирҙәр өсөн күстәнәс, бигерәк тә туҡмас булһа, яҡшы булыр, тип тыуған ауылы халҡына мөрәжәғәт иткән.

Был үтенескә битараф ҡалмаған апайҙар, ағинәйҙәр тиҙ арала  он, йомортҡа, май алып, мәсеттә туҡмас һәм бауырһаҡ әҙерләргә йыйылған. Ҡайһы берҙәре өйҙәрендә бешереп килтергән.

Йыланыш ауылынан Әлмөхәмәтова Динә бауырһаҡ, Ғәйнетдинова Анфиса гөлйемеш, мәтрүшкә, боланут сәйе килтерҙе, Йомаҡаева Роза туҡмас киҫте, Дыуан-Мәсетленән Аллаярова Нәфисә ваҡ күмәс бешерҙе. Шулай уҡ мәктәп һәм «Аҡбуҙат» балалар баҡсаһы ла ситтә ҡалманы — үҙҙәренең күстәнәсен килтерҙе.

«Муза» ҡыҙыбыҙҙың өс балаһы бар — ике ҡыҙы һәм бер улы. Ул үҙенең батырлығы, мәрхәмәтлелеге менән балаларына, беҙҙең барыбыҙға ла өлгө булып тора.

Беҙ бөтәбеҙ ҙә бер теләктә: донъяла тиҙерәк тыныслыҡ урынлашһын, илебеҙҙең именлеген һаҡлап, яу яланында йөрөгән барлыҡ яугирҙәребеҙ яҡындары янына иҫән-имен, еңеү менән әйләнеп ҡайтһын!

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика