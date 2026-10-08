Ғафуриҙа МХО-ла ҡатнашыусыларға һәм уларҙың ғаиләләренә ярҙам итеү үҙәге асылды

Бында юридик һәм психологик ярҙам кабинеттары эшләйәсәк. Граждандарҙы "Ватанды һаҡлаусылар" дәүләт фондының БР буйынса филиалының социаль координаторҙары, МХО ветерандары ассоциацияһы етәкселәре һәм Шайморатов исемендәге ирекмәндәр штабы вәкилдәре ҡабул итәсәк.
"Республика Башлығы Радий Хәбировтың ҡушыуы буйынса төбәктә 40-тан ашыу ошондай үҙәк асылған, һәм йыл аҙағына тиклем тағы ла егермеләп асыласаҡ. Һан күрһәткестәренә генә түгел, ә тәү сиратта геройҙар һәм уларҙың яҡындары алған ярҙам сифатына ла иғтибар бүлергә кәрәк. Муниципаль үҙәктәр ветерандар өсөн учреждение ғына түгел, ә ышаныслы терәк нөктәһе булырға тейеш», — тине РФ Дәүләт Думаһы депутаты Гөлнур Ҡолһарина, үҙәкте асып.
Рәсәй Геройы Андрей Мигуновтың тол ҡатыны Любовь Мигунова сараның почетлы ҡунағы булды. Ул ире эшен тылда дауам итә, ирекмәнлек һәм йәмәғәт эшмәкәрлеге менән әүҙем шөғөлләнә.
Асыу тантанаһында сығыш яһаған ветеран Айрат Хәлитов ойоштороусыларға мөһим учреждение булдырған өсөн рәхмәт белдерҙе. Үҙенең телмәрендә ул яугирҙарға алғы һыҙыҡта ғына түгел, тыныс тормошҡа ҡайтҡандан һуң да ярҙам итеүҙең әһәмиәтен һыҙыҡ өҫтөнә алды.
"Мин алдынғыларҙың нимә икәнен беләм һәм яҡындарымды көтөп торған ғаиләләрҙең нимә тойғанын беләм. Мин фронтҡа киткәндә, илде һаҡлау минең бурысым икәнен аңланым. Әммә һеҙҙән тойған ярҙам да ҙур әһәмиәткә эйә. Балаларҙан хаттар, ирекмәндәрҙән посылкалар, әсәләрҙән доғалар — окоптарҙа йылынып, көс өҫтәү. Бөгөн ҡайтҡандарға һәм көткәндәргә ярҙам итеү үҙәге асыла. Был бик мөһим. Сөнки ҡайтҡас, һалдатҡа яраҡлашырға, тыныс тормошта үҙен табырға ваҡыт кәрәк. Һәм бында уға ярҙам итергә тейештәр», — тине Айрат Хәлитов.