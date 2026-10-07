Зинера Слабожанко Өфө ҡала Советы депутаты!

Зинера Наил ҡыҙы 22 йыл армияла хеҙмәт иткән. Ул Төньяҡ Кавказда, Сүриәлә һәм МХО зонаһында хәрби табип булып эшләй, хәрбиҙәргә ярҙам күрһәтә. Хеҙмәте өсөн дәүләт наградаһы - "Ҡырым Лукаһы" миҙалына, шулай уҡ хәрби батырлыҡтары һәм күп йыллыҡ хеҙмәте өсөн бер нисә ведомство наградаһына лайыҡ булған. Хеҙмәтен тамамлағандан һуң Зинера Слабожанко «Башҡортостан геройҙары» программаһы финалсыһы була һәм профессиональ ҡайтанан әҙерлек үтә.
"Хөрмәтле ҡалабыҙ халҡы, яҡташтар! Үткән һайлауҙарҙа ышанысығыҙ һәм ярҙамығыҙ өсөн ихлас күңелдән рәхмәт белдерәм. Һеҙҙең һайлауға күпләп килеүегеҙ һәм битараф булмауығыҙ – тыуған ҡаланың киләсәгенә өлөш индереүегеҙ! Мин вәкиллекле органда яңы кеше, депутатлыҡ эшендә күп йыллыҡ тәжрибәм юҡ, әммә мин эшләргә һәм һине ишетәктәренә ышанырға теләйем. Бында, тылда, беҙҙең бурыс - алғы һыҙыҡтағы егеттәребеҙҙең ярҙамын тойһон өсөн барыһын да эшләү. МХО-ла ҡатнашыусынының бер генә ғаиләһе лә, бер генә ветеран да иғтибарһыҙ ҡалмаҫҡа тейеш. Минең бурысым - проблемалы мәсьәләләрҙе хәл итеү һәм уларҙы хәл итеүгә өлгәшеү», – тип аңлатма бирҙе Зинера Слабожанко.