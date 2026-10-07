+10 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
7 Октября , 04:00

Зинера Слабожанко Өфө ҡала Советы депутаты!

Махсус хәрби операция ветераны, хәрби табип Зинера Слабожанко «Башҡортостан геройҙары» кадрҙар программаһы финалсыһы булып тора. Һайлау йомғаҡтары буйынса ул Өфө ҡалаһы ҡала округы Советы депутаты итеп һайланды.

Добавить в предпочтительные источники Google
Зинера Слабожанко Өфө ҡала Советы депутаты!Зинера Слабожанко Өфө ҡала Советы депутаты!
Зинера Слабожанко Өфө ҡала Советы депутаты!

Зинера Наил ҡыҙы 22 йыл армияла хеҙмәт иткән. Ул Төньяҡ Кавказда, Сүриәлә һәм МХО зонаһында хәрби табип булып эшләй, хәрбиҙәргә ярҙам күрһәтә. Хеҙмәте өсөн дәүләт наградаһы - "Ҡырым Лукаһы" миҙалына, шулай уҡ хәрби батырлыҡтары һәм күп йыллыҡ хеҙмәте өсөн бер нисә ведомство наградаһына лайыҡ булған. Хеҙмәтен тамамлағандан һуң Зинера Слабожанко «Башҡортостан геройҙары» программаһы финалсыһы була һәм профессиональ ҡайтанан әҙерлек үтә.

"Хөрмәтле ҡалабыҙ халҡы, яҡташтар! Үткән һайлауҙарҙа ышанысығыҙ һәм ярҙамығыҙ өсөн ихлас күңелдән рәхмәт белдерәм. Һеҙҙең һайлауға күпләп килеүегеҙ һәм битараф булмауығыҙ – тыуған ҡаланың киләсәгенә өлөш индереүегеҙ! Мин вәкиллекле органда яңы кеше, депутатлыҡ эшендә күп йыллыҡ тәжрибәм юҡ, әммә мин эшләргә һәм һине ишетәктәренә ышанырға теләйем. Бында, тылда, беҙҙең бурыс - алғы һыҙыҡтағы егеттәребеҙҙең ярҙамын тойһон өсөн барыһын да эшләү. МХО-ла ҡатнашыусынының бер генә ғаиләһе лә, бер генә ветеран да иғтибарһыҙ ҡалмаҫҡа тейеш. Минең бурысым - проблемалы мәсьәләләрҙе хәл итеү һәм уларҙы хәл итеүгә өлгәшеү», – тип аңлатма бирҙе Зинера Слабожанко.

 

 

 

 

 

 

 

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика