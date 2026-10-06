"Вспышка" БАРС-та хеҙмәт итәсәк

2022-2023 йылдарҙа төрлө һөнәр эйәләре РФ Оборона министрлығы менән контракт төҙөп фронтҡа киткән кеүек, шулай уҡ хәҙер ҙә уларҙың иптәштәре илдең оборона ведомствоһына предприятиеларҙы, заводтарҙы, торлаҡ йорттарҙы һәм башҡа граждан инфраструктураһын тәрән тылды ҡанһыҙландырырға тырышҡан көсһөҙләнгән, әммә тешләшкән дошмандан һаҡлау өсөн мөрәжәғәт итә. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, осоп килеүҙәр бар, БПЛА емереклектәре зыян килтерә. Әммә БАРС булмаһа, зыян күпкә һиҙелерлек булыр ине.
БАРС-тың республика отряды командиры, запастағы подполковник Тимофей Присяжнюк билдәләүенсә, ир — егеттәрҙең төп мотивацияһы - әле килеп тыуған хәлдән ситтә ҡалмау, республикаға һәм илгә мөмкин тиклем ярҙам итеү, үҙ йорттарын һәм ғаиләләрен хәүефтән һаҡлау. Ул, улар араһында тыныс хеҙмәт менән шөғөлләнгән уҡытыусылар, слесарҙар, водителдәр, заводсылар бар, әммә улар пилотһыҙ осоу аппараттарының һөжүменә ҡаршы тороу өсөн БАРС-ҡа инергә ҡарар итә, тип билдәләне.
"Әҙерләнеүгә 24 көн бирелә. Был ваҡыт эсендә яугирҙәр шәхси рәүештә уҡсыларға уҡыясаҡ, улар башҡарасаҡ вазифалар составында әҙерлек үтәсәк. Улар - МОГ командирҙары, водителдәр, пулеметсылар, эҙәрлекләүсе FPV операторҙары. Әҙерлек аҙағында мобиль ут төркөмдәре экипаждары составында берҙәм хәрби яраштырыу үтәсәк. Октябрь аҙағында улар предприятиеларҙа һәм башҡа мөһим инфраструктура объекттарында хәрби бурыстар үтәй башлаясаҡ«, - ти Тимофей Присяжнюк.
Хәрби һөнәр алырға юлланыусылар араһында төрлө йәштәге ир-егеттәр бар ине. Шуларҙың араһында Өфөнән 22 йәшлек "Вспышка" позывнойлы яугир менән аралаштыҡ. Баҡтиһәң, уның әсәһе фельдшер булып МХО-ла йылдан ашыу хеҙмәт итә икән.
- Дөрөҫөн әйткәндә, тап ул БАРС-ҡа барырға кәңәш итте. Мин әрменән июнь айында ғына ҡайтҡан инем, Ҡырымда яр буйы оборонаһында хеҙмәт иттем. Яҡшылап эшкә яраҡлаша алманым, үҙемә ҡулайлыны таба алырмын тип уйланым, әммә әлегә килеп сыҡманы. Илдең Хәрби армия резервына иртәрәк барырға кәрәк булған, әммә бер ҡасан да булмағандан һуңлап килеү яҡшыраҡ. Киләсәктә инженер йәки лингвист булып эшләргә теләйем. Ә бына әлегә БАРС һәм тик БАРС ҡына. Мин, әйтерһең дә, үҙ өйөмдә. Шуға күрә был яҡшы һайлау, үкенмәйем", - тип һөйләне йәш яугир.
"Вспышка"ға һәм уның иптәштәренә именлек-һаулыҡ теләйбеҙ!