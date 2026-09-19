+16 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
19 Сентября , 04:00

Тыуған яҡтың йылыһы

Баймаҡ районының Түбәнге Таһир ауылы ирекмәндәре Хәрби хәрәкәттәрҙә ҡатнашыусыларға һәм ветерандарға ярҙам итеү үҙәгенә ҙур гуманитар ярҙам партияһын алып килде. Был йөктәге һәр әйбер яҡташтарыбыҙҙың хәстәрлеге һәм ярҙамы символы булып тора.

Тыуған яҡтың йылыһыТыуған яҡтың йылыһы
Тыуған яҡтың йылыһы

Нимә йыйылған: 

медикаменттар; дымлы таҫтамалдар; эш бирсәткәләре; хужалыҡ тауарҙары; түшәк йыйылмаһы; газ баллондары; ойоҡбаштар; тоҙланған ашамлыҡтар; сәк-сәк һәм бауырһаҡ; тәм-том һәм башҡа күп нәмәләр.

Был ҡумталар тыныс тормош йылыһы менән тулы. Газ баллондары өйҙән алыҫта ҡайнар аш әҙерләргә ярҙам итәсәк, ҡоро ойоҡбаштар окоптарҙа йылытасаҡ, ә дымлы таҫтамалдар ауыр көндән һуң һөртөнөп таҙарынырға мөмкинлек бирәсәк. Иң мөһиме - өй ризыҡтары. Тоҙланған йәшелсә, хуш еҫле сәк-сәк, бауырһаҡ һәм башҡа тәм-томдар һалдаттарға йортто иҫләтәсәк, көстәрен ҡайтарасаҡ һәм рухын нығытасаҡ. Бирсәткәләр ҡулдарҙы һаҡлаясаҡ, хужалыҡ тауарҙары көнкүреште яйға һалырға, ә түшәк йыйылмаһы кәрәкле ял итеүҙе тәьмин итәсәк. Дарыуҙар табиптар килгәнгә тиклем һәр ваҡыт ҡиммәтле ваҡытты ҡотҡарасаҡ.

Һеҙҙең ярҙамығыҙ баһалап бөткөһөҙ. Ул беҙҙең яугирҙарға уларҙы көтәләр, яраталар һәм ғорурланалар тигән ышаныс бирә. Ярҙам йыйыуҙа ҡатнашҡан һәр кемгә түбән сәждә! Беҙ бергә көслөрәк. Тыл берҙәм булған саҡта, беҙҙең егеттәр белә: улар яңғыҙ һуғышмай. Еңеү беҙҙең арттан буласаҡ!

 

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика