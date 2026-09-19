Тыуған яҡтың йылыһы

Нимә йыйылған:
медикаменттар; дымлы таҫтамалдар; эш бирсәткәләре; хужалыҡ тауарҙары; түшәк йыйылмаһы; газ баллондары; ойоҡбаштар; тоҙланған ашамлыҡтар; сәк-сәк һәм бауырһаҡ; тәм-том һәм башҡа күп нәмәләр.
Был ҡумталар тыныс тормош йылыһы менән тулы. Газ баллондары өйҙән алыҫта ҡайнар аш әҙерләргә ярҙам итәсәк, ҡоро ойоҡбаштар окоптарҙа йылытасаҡ, ә дымлы таҫтамалдар ауыр көндән һуң һөртөнөп таҙарынырға мөмкинлек бирәсәк. Иң мөһиме - өй ризыҡтары. Тоҙланған йәшелсә, хуш еҫле сәк-сәк, бауырһаҡ һәм башҡа тәм-томдар һалдаттарға йортто иҫләтәсәк, көстәрен ҡайтарасаҡ һәм рухын нығытасаҡ. Бирсәткәләр ҡулдарҙы һаҡлаясаҡ, хужалыҡ тауарҙары көнкүреште яйға һалырға, ә түшәк йыйылмаһы кәрәкле ял итеүҙе тәьмин итәсәк. Дарыуҙар табиптар килгәнгә тиклем һәр ваҡыт ҡиммәтле ваҡытты ҡотҡарасаҡ.
Һеҙҙең ярҙамығыҙ баһалап бөткөһөҙ. Ул беҙҙең яугирҙарға уларҙы көтәләр, яраталар һәм ғорурланалар тигән ышаныс бирә. Ярҙам йыйыуҙа ҡатнашҡан һәр кемгә түбән сәждә! Беҙ бергә көслөрәк. Тыл берҙәм булған саҡта, беҙҙең егеттәр белә: улар яңғыҙ һуғышмай. Еңеү беҙҙең арттан буласаҡ!