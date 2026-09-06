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6 Сентября , 04:00

Яҡташ подполковник МХО, яугирҙар һәм өмөт тураһында асыҡтан-асыҡ һөйләне

"Намыҫлы йәшәргә, хеҙмәт иткәндә йөрәктә батырлыҡ һәм ҡыйыулыҡты һаҡларға кәрәк». Был һүҙҙәрҙе Рөстәм Шаһабетдинов «Башинформ» агентлығына 2023 йылдың авгусында әйтте. Шул йылда Һамар өлкәһенең Рощинск ҡалаһында «Башҡортостан» мотоуҡсылар полкы МХО зонаһына оҙатылғанға тиклем хәрби уҡыуҙа булды. .

Яҡташ подполковник МХО, яугирҙар һәм өмөт тураһында асыҡтан-асыҡ һөйләнеЯҡташ подполковник МХО, яугирҙар һәм өмөт тураһында асыҡтан-асыҡ һөйләне
Яҡташ подполковник МХО, яугирҙар һәм өмөт тураһында асыҡтан-асыҡ һөйләне

 

Мы видели, как инструкторы готовили вчерашних трактористов, строителей, вахтовиков, а также учителей и врачей и представителей других гражданских профессий держать в руках оружие, работать в штурмовых группах, оказывать раненым товарищам первую медицинскую помощь. Рядом с ними находились офицеры подразделений полка. Они тоже учились — руководить бойцами, понимать их и поднимать в бой.

Жители Башкирии подписывали контракт с Минобороны РФ не ради денег, которые, конечно, тоже стали немаловажным фактором для солдат, а для защиты Родины, подчёркивал Рустэм Шагабутдинов. «Настоящие добровольцы, идейные и мотивированные», — говорил он под знойным солнцем и в пыли полигона, поднятой боевой техникой.

Рустэма Рафиковича назначили заместителем командира 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» по военно-политической работе с позывным «Банкир». Казалась бы, штабная должность и служба за письменным столом. Но не для Шагабутдинова. Про него говорили, что для подполковника важно быть рядом с человеком, чувствовать его, чтобы понять, кто он и на что способен. Сидя в кабинете, это невозможно.

Чтобы понять, о чём речь, надо рассказать о том, кто он сам — Рустэм Шагабутдинов. Честно говоря, он не охотно рассказывает о себе. Больше любит говорить о друзьях, товарищах, коллегах. Но в эксклюзивном интервью «Башинформу» всё же раскрыл некоторые факты из своей жизни.

Рустэм Шагабутдинов родился в Уфе, в простой рабочей семье. Отец, Рафик Гильмутдинович, работал водителем на Уфимском приборостроительном объединении, мама, Альфия Галлямовна, — мастером цеха того же завода. От отца Рустэм перенял порядочность и исполнительность, от мамы — хозяйственность и дисциплину. Эти качества стали его стержнем на всю жизнь.

В юности Рустэм серьёзно занимался фехтованием на шпагах, хотя пришёл в спорт поздно — почти в 14 лет. Становился бронзовым призёром чемпионата России в составе команды Башкирской АССР, выигрывал Всероссийский турнир на приз дважды Героя Советского Союза Мусы Гайсиновича Гареева, который лично вручал награду молодому Шагабутдинову в своём парадном кителе.

«Спорт дал мне дисциплину, умение работать в команде, требовательность к себе. Всё это потом пригодилось в жизни, — вспоминает Рустэм Шагабутдинов. — Военных в нашей семье не было, но я всегда мечтал стать офицером, носить погоны. Мой двоюродный брат поступил в Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, и я пошёл за ним. Выбрал профессию политработника, замполита. В училище я был секретарём парторганизации, получил знак отличника учёбы. После выпуска служил в Польше. Потом в Уфимском вертолётном училище, в котором прошёл путь от командира взвода до заместителя комбата по воспитательной работе, стал подполковником. Затем перешёл в Уфимский юридический институт МВД РФ. В 39 лет получил звание полковника внутренней службы. Уволился по выслуге лет. Но энергии было через край, хотелось работать дальше».

Судьба Рустэма Рафиковича заложила крутой вираж, он начал трудиться в банке. Начинал начальником кредитного отдела. В 2010 году его назначили управляющим филиала банка. В 2012 году Шагабутдинова признали лучшим региональным руководителем. По его словам, это всё результат работы с людьми. Шагабутдинов всегда верил, что всё зависит от команды, и старался её не разваливать, а создавать условия для работы. Правда, признаётся он, у него есть недостаток.

«Плохо делегирую, привык делать всё сам», — сказал Рустэм Шагабутдинов.

В 2015 году Рустэм Шагабутдинов ушёл из банка. Уволился по собственному желанию и вернулся к своей гражданской специальности. Работал в школе заместителем директора по учебно-воспитательной работе, организовал кадетские казачьи классы. Потом его пригласили в Институт истории и государственного управления, в котором создал клуб допризывной подготовки студентов. Работа с юношами не была формальностью. Их учили ходить строем, чеканить шаг, сборке-разборке автомата АК. Дошло до того, что в классе установили армейскую кровать и парней учили заправлять постель. Словом, учили всему, что пригодится в армии.

А в ноябре 2021 года стал помощником ректора одного из университетов в Уфе по военному образованию. До начала специальной военной операции оставалось три месяца.

«В феврале 2022 года у меня не возникло ни тени сомнения, где я должен быть. Я кадровый военный, и меня всю жизнь не отпускала мысль, что я должен пройти через войну. Ещё курсантом писал рапорт в Афганистан — отказали. В Чеченскую кампанию не пустили, поскольку из учебных подразделений не отправляли. А тут понял, что моё время пришло. Тогда мне было 59, не проходил по возрасту. Но я искал любую возможность. В Центральном военном округе мне предложили должность в формируемой 25-й армии. Согласился и уже собирал сумку уйти на фронт через Екатеринбург. Но потом в нашей республике вовремя началось формирование полка „Башкортостан“. Поступило предложение стать замполитом полка. Я согласился не раздумывая», — рассказал Рустэм Шагабутдинов.

В сентябре 2023 года мотострелковый полк «Башкортостан» приступил к выполнению боевых задач, и первую из них поставили уже через месяц. Рустэм Шагабутдинов говорит, что тот момент запомнился ему так ярко, будто произошёл только вчера. Тогда их подразделение вышло на минное поле в Серебрянском лесничестве. Перед выходом на боевое задание командир полка направил замполита поднять моральный дух личного состава.

Был и такой случай. В одной из рот перед выходом на выполнение боевой задачи Шагабутдинову приказали довести до личного состава боевое распоряжение и поднять морально-психологическое состояние бойцов, убывающих на выполнение задания. Подполковник приехал к ним ночью, поговорил с каждым офицером. Наутро все ушли на ЛБС. «Банкир» обратился к солдатам и предложил пойти вместе с ними.

«Бойцам сказал: „Если надо, я пойду с вами“. Они ответили: „Не надо, товарищ подполковник, мы сами“. И они пошли. Тогда я обратился к ним и сказал: „Берегите себя“. А получил в ответ: „Вы берегите себя, товарищ подполковник“. Замполиту формально запрещено участвовать в активных боях, но я считал, что должен знать, чем дышит солдат, и видеть всё своими глазами», — продолжает рассказывать Рустэм Шагабутдинов.

В тот же вечер на этой территории прилетел дрон «Баба-яга», сбросил два заряда, «Банкир» едва успел укрыться в блиндаже. Один из осколков сейчас лежит в музее уфимского военного учебного центра.

Однажды Рустэм Шагабутдинов сопровождал одного из командиров общевойсковой армии до линии боевого соприкосновения. Офицеры попали под кассетный обстрел и были вынуждены прыгать в окоп с высоты человеческого роста. При этом «Банкир» получил серьёзную травму. Несмотря на это, он прошёл с командиром более 10 километров.

«Мы дошли до назначенной точки. Тогда я сказал, что не могу идти, а командир ответил: „Наберут в армию не бегающих замполитов“. Я ему: „Если бы каждый шестидесятилетний офицер так бегал…“. Он только посмотрел и ничего не сказал. В общем, всякое бывало», — рассказывает с улыбкой Рустэм Шагабутдинов.

Рустэм Рафикович вернулся в родной город в начале 2025 года. Его не списали. Но усугубилось давнее заболевание, которое уже не позволяло бегать наравне с солдатами на переднем крае. Однако подполковник не забывает родной полк. Он возглавил ветеранское движение полка «Башкортостан». Военнослужащие воинской части, вернувшиеся с фронта, приняли решение ежегодно проводить встречи в День ветеранов боевых действий, приурочив их ко дню рождения полка.

«Бывает, в Уфе встречаются мои бывшие подчинённые, прибывшие в краткосрочный отпуск. Может, я сам и не всех-то и помню, но они помнят. Мы вспоминаем службу. Не скрою, меня они благодарят. Их слова дороже любых наград— продолжает размышлять Рустэм Шагабутдинов. — Не хвалюсь, но горжусь тем, что никогда не боялся идти вперёд. И даже сейчас, когда меня уже нет в полку, ко мне обращаются бойцы, и я стараюсь помочь им и их родным».

Теперь у Шагабутдинова новая миссия. Он говорит, что надо вернуть солдат к жизни и помочь им чувствовать себя нужными. СВО закончится победой России. И страна, республика должны достойно встретить своих сыновей, подчёркивает подполковник.

Андрей Якименко ИА «Башинформ» предоставил Рустэм Шагабутдинов
Фото: Андрей Якименко | ИА «Башинформ» предоставил Рустэм Шагабутдинов

«Будем заниматься психологической реабилитацией. Но нужны не просто психологи, а те, кто сам был на фронте, как наш полковой психолог Рафаэль Хатмуллович Тухбатов с позывным „Манул“. Он всегда был с бойцами, таскал с ними ящики с боеприпасами, отпаивал их чаем.

Будем помогать ветеранам с лечением. Мы уже договорились с одной из уфимских клиник о скидках для ветеранов СВО. Недавно для одного тяжелораненого бойца полка при нашем содействии проложили дорогу к его дому. Боремся с бюрократией. Матери одного бойца не давали направление в онкологию, пришлось подключать депутатов. Таких случаев много, и мы не можем оставить никого без внимания. Также будем контролировать льготы для детей участников СВО при поступлении, помогать вернувшимся с фронта с трудоустройством.

Специальная военная операция сплотила наш народ, как никогда. Я благодарен нашей республике, руководству, всем людям. Я буду делать это столько, сколько смогу. Ни один ветеран, ни одна семья не должна остаться без помощи. Мы победим, и после победы будем жить ещё лучше», — сказал Рустэм Шагабутдинов.

Автор:Айбулат Ишназаров
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