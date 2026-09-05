+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
5 Сентября , 05:00

Мөһим программа финалсыһы БАРС отряды менән килешеү төҙөгән

Азамат Шаһисолтанов БАРС отряды менән өс йылға контракт төҙөгән. МХО ветераны, быны бурыс тойғоһо һәм республиканың тыныс күген һауанан янауҙарҙан һаҡлау теләге менән аңлы һайлау яһаным, тип билдәләне.

Мөһим программа финалсыһы БАРС отряды менән килешеү төҙөгәнМөһим программа финалсыһы БАРС отряды менән килешеү төҙөгән
Мөһим программа финалсыһы БАРС отряды менән килешеү төҙөгән

Шаһисолтанов әйтеүенсә, БАРС-та хеҙмәт итеү фронттан ҡайтҡан яугирҙарға хәрби тәжрибәне ул иң кәрәкле урында ҡулланырға мөмкинлек бирә.

"Беҙҙең бурыс - ҡалаларҙы һәм ауылдарҙы һауанан янауҙарҙан тимер көмбәҙ менән һаҡлау. Һәм беҙ был бурысты үтәйәсәкбеҙ. Беҙҙең артта - ғаиләләребеҙ, өйөбөҙ, Тыуған илебеҙ. Ә был мотивациянан да көслөрәк бер нәмә лә булырға тейеш түгел», — тине ул.

Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, Азамат Шаһисолтанов «Башҡортостан геройҙары» кадрҙар программаһын тамамлаған. Ул Белорет районы хакимиәте башлығы урынбаҫары булып эшләй.

Азамат Шаһисолтанов махсус операция зонаһында "Ахмат" махсус тәғәйенләнештәге штурмлау батальоны командиры урынбаҫары булып хеҙмәт иткән. Яугир ауыр яраланғандан һуң өйөнә ҡайтҡан. «Батырлыҡ өсөн» миҙалы, «МХО Геройы» отличие билдәһе, генерал Шайморатов миҙалы, «Ахмат» спецназ ордены менән бүләкләнгән.

 

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика