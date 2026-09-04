ЦУР яугирҙәрҙең һәм уларҙың ғаиләләренең 100 меңдән ашыу мөрәжәғәтен ҡараған

Был хаҡта БР хөкүмәтенең ЦУР-ҙағы оператив кәңәшмәһендә төбәк Башлығының Социаль коммуникациялар буйынса идаралығы начальнигы Елена Прочаковская хәбәр итте.
„Беҙҙең эшмәкәрлектең мөһим өлөшө булып “Еңеү өсөн Бөтәһе лә " йүнәлеше тора. Беҙ республиканың бөтә структуралары менән үҙ-ара эш итәбеҙ. Геройҙарыбыҙ тураһында яҙмаларҙы ҡала һәм ауыл, министрлыҡ һәм ведомство пабликтарында баҫтырабыҙ. Ярҙам һәм ярҙам тарихын яҡтыртабыҙ, махсус репортаждар әҙерләйбеҙ һәм ирекмәндәргә рәхмәт белдерәбеҙ», — тип билдәләне Прочаковская.