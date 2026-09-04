+25 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
4 Сентября , 05:12

ЦУР яугирҙәрҙең һәм уларҙың ғаиләләренең 100 меңдән ашыу мөрәжәғәтен ҡараған

Махсус хәрби операция башланғандан алып Башҡортостандың Республика идара итеү үҙәге хәрбиҙәргә һәм уларҙың ғаилә ағзаларына ярҙам саралары күрһәтеү мәсьәләләре буйынса 101,5 меңдән ашыу мөрәжәғәтте ҡараған.

ЦУР 100 меңдән ашыу яугирҙең һәм уларҙың ғаиләләренең мөрәжәғәтен ҡарағанЦУР 100 меңдән ашыу яугирҙең һәм уларҙың ғаиләләренең мөрәжәғәтен ҡараған
ЦУР 100 меңдән ашыу яугирҙең һәм уларҙың ғаиләләренең мөрәжәғәтен ҡараған

 Был хаҡта БР хөкүмәтенең ЦУР-ҙағы оператив кәңәшмәһендә төбәк Башлығының Социаль коммуникациялар буйынса идаралығы начальнигы Елена Прочаковская хәбәр итте.

„Беҙҙең эшмәкәрлектең мөһим өлөшө булып “Еңеү өсөн Бөтәһе лә " йүнәлеше тора. Беҙ республиканың бөтә структуралары менән үҙ-ара эш итәбеҙ. Геройҙарыбыҙ тураһында яҙмаларҙы ҡала һәм ауыл, министрлыҡ һәм ведомство пабликтарында баҫтырабыҙ. Ярҙам һәм ярҙам тарихын яҡтыртабыҙ, махсус репортаждар әҙерләйбеҙ һәм ирекмәндәргә рәхмәт белдерәбеҙ», — тип билдәләне Прочаковская.

 

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика