+10 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
30 Августа , 04:00

"Башҡортостан геройҙары" программаһы финалсыһы Фәнил Бикҡужин өйләнде

Махсус хәрби операция ветераны, "Башҡортостан геройҙары" программаһы финалсыһы Фәнил Бикҡужиндың тормошонда мөһим ваҡиға булды – ул рәсми рәүештә никахын теркәне.

"Башҡортостан геройҙары" программаһы финалсыһы Фәнил Бикҡужин өйләнде"Башҡортостан геройҙары" программаһы финалсыһы Фәнил Бикҡужин өйләнде
"Башҡортостан геройҙары" программаһы финалсыһы Фәнил Бикҡужин өйләнде

Ул Күмертау ҡалаһында тыуып үҫкән. 33 йәштә булһа ла ҡаты хәрби юл үткән. Штурмовиктар взводы командиры булып хеҙмәт иткән. Күрһәткән батырлығы һәм фиҙакәрлеге өсөн Батырлыҡ ордены, Суворов һәм Шайморатов миҙалдары менән бүләкләнгән.

Демобилизациянан һуң Фәнил ғаиләһе менән Өфөгә күсә, "Башҡортостан геройҙары" программаһында ҡатнаша һәм финалға уңышлы үтә. Хәҙер ул БР Башлығы ҡарамағындағы Башҡортостан дәүләт хеҙмәте һәм идара итеү академияһында "Дәүләт һәм муниципаль идара итеү" һөнәре буйынса уҡыуын дауам итә.

Фанилды һәм уның ҡатынын ошо мөһим ваҡиға менән ҡотлайбыҙ!  

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика