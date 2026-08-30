"Башҡортостан геройҙары" программаһы финалсыһы Фәнил Бикҡужин өйләнде

Ул Күмертау ҡалаһында тыуып үҫкән. 33 йәштә булһа ла ҡаты хәрби юл үткән. Штурмовиктар взводы командиры булып хеҙмәт иткән. Күрһәткән батырлығы һәм фиҙакәрлеге өсөн Батырлыҡ ордены, Суворов һәм Шайморатов миҙалдары менән бүләкләнгән.
Демобилизациянан һуң Фәнил ғаиләһе менән Өфөгә күсә, "Башҡортостан геройҙары" программаһында ҡатнаша һәм финалға уңышлы үтә. Хәҙер ул БР Башлығы ҡарамағындағы Башҡортостан дәүләт хеҙмәте һәм идара итеү академияһында "Дәүләт һәм муниципаль идара итеү" һөнәре буйынса уҡыуын дауам итә.
Фанилды һәм уның ҡатынын ошо мөһим ваҡиға менән ҡотлайбыҙ!