+7 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Барыһы ла Еңеү өсөн
25 Августа , 13:05

Салауат районы механизаторы МХО-ла БПЛА операторы булып киткән

Махсус хәрби операция биләмәһендә Салауат районынан «Башҡорт» позывнойлы коптер тибындағы БПЛА өлкән операторы хеҙмәт итә.

Салауат районы механизаторы МХО-ла БПЛА операторы булып киткәнСалауат районы механизаторы МХО-ла БПЛА операторы булып киткән
Салауат районы механизаторы МХО-ла БПЛА операторы булып киткән

Дрон операторы билдәләүенсә, пилотһыҙ аппараттар менән идара итеү күнекмәләре бөгөн армияла ғына түгел, ә граждандарҙың эшмәкәрлек өлкәләрендә лә талап ителә. БПЛА подразделениеларында хеҙмәт итеү заманса юғары технологиялы компетенциялар бирә, ти ул. 

Муниципалитет хакимиәтенән хәбәр итеүҙәренсә, «Башҡорт» 2024 йылда РФ Оборона министрлығы менән килешеү төҙөгән. Быға тиклем ир-уҙаман тыуған ауылында механизатор булып эшләгән.

Хәҙер уның бурыстары –  разведка, артиллерия утын коррекциялау, дошман позицияларына һөжүм итеү, шулай уҡ алғы һыҙыҡҡа боеприпастар һәм медикаменттар ташыу.

Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, Башҡортостанда ике тапҡыр Советтар Союзы Геройы Муса Гәрәев исемендәге пилотһыҙ осоу системалары батальонынайыйыу иғлан ителде. БПЛА батальоны сафында хеҙмәт итеү менән ҡыҙыҡһынған ир-егеттәр Өфөнөң Октябрь революцияһы урамында урынлашҡан 3-сө йортта көнүҙәк һорауҙарға яуап алырға мөмкин. Телефон: +7 995 948-65-41, +7 908 358-00-00.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика